Violenta rivolta dei detenuti nel carcere di Prato

C'è stata una violenta rivolta nella sezione di Media Sicurezza del carcere di Prato a opera di una decina di detenuti. Avrebbero usato le brande come arieti per sfondare i cancelli di sbarramento, barricandosi nella sezione per impedire l'accesso agli agenti. Alcuni arredi sarebbero andati distrutti, i blindati sarebbero stati resi inutilizzabili, molti i danni al penitenziario. Lo denuncia il sindacato Osapp, i fatti sarebbero avvenuti il 5 luglio.

Il segretario generale dell’Osapp Leo Beneduci, esprime "forte preoccupazione per quanto accaduto" e afferma che "è necessario fare piena luce sulle responsabilità d’apparato relative ai trasferimenti scriteriati di detenuti che il Provveditorato della Toscana e Umbria dispone quando si verificano episodi di disordine. Secondo le nostre informazioni - riferisce Beneduci -, tra i protagonisti della protesta alla Dogaia vi sarebbe un detenuto che pochi giorni prima aveva creato disordini in un’altra struttura penitenziaria".

Notizie correlate