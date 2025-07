Aggrediti e rapinati a Firenze: arrestato 19enne, complice fugge via

Nella notte tra sabato e domenica, le Volanti di via Zara hanno tratto in arresto un 19enne italiano per tentata rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. Ad allertare il 112, è stato il personale addetto alla vigilanza di un noto locale in piazza Vittorio Veneto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti, le vittime – 22enne italiano lui e 27enne di origine francese lei – si trovavano in piazza Vittorio Veneto, seduti su una panchina, quando sarebbero stati avvicinati da due ragazzi che li avrebbero aggraditi al fine di rapinarli.

In particolare, mentre un ragazzo avrebbe afferrato al collo il 22enne e avrebbe tentato di estrargli dalle tasche il telefono ed il portafogli, contestualmente un complice, poi datosi alla fuga, avrebbe colpito al volto la 27enne e le avrebbe sfilato dalle mani il cellulare.

Grazie all’intervento tempestivo degli agenti, uno dei due presunti aggressori, il 19enne italiano, è stato fermato; questi, per nulla collaborativo, ha assunto delle condotte aggressive e minacciose anche nei confronti dei poliziotti, provando a colpirli con calci e sputi e rivolgendogli frasi ingiuriose e minacciose. Il ragazzo e la ragazza vittime dell’aggressione sono stati trasportati presso il nosocomio di Santa Maria Nuova per le cure necessarie, riportando contusioni ed escoriazioni giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 7 giorni.

Il 19enne, già noto per reati contro il patrimonio e contro la persona, è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze è stato accompagnato presso la casa circondariale di Sollicciano.