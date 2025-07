Aperto l’Infopoint per l’orientamento ai corsi universitari Unisi

Si aprono l’8 luglio le immatricolazioni ai corsi di studio dell’Università di Siena, ben 79 corsi di laurea che quest’anno fanno parte dell’offerta formativa 2025-2026 dell’Ateneo, nelle sedi di Siena, Arezzo e San Giovanni Valdarno e a Grosseto.

Per rispondere alle domande di studentesse e studenti che si accingono a scegliere il percorso di studi universitari, sia triennale che magistrale, e dei loro familiari, l’Ateneo ha attivato un Infopoint presso il cortile del palazzo del Rettorato (Banchi di Sotto 55), che resterà aperto fino al 30 settembre. La struttura è stata inaugurata il 7 luglio dal Rettore Roberto Di Pietra, dal Delegato per Orientamento Federico Maria Pulselli; presenti il Dirigente del Comune di Siena Francesco Ghelardi e per l’Azienda regionale per il Diritto allo Studio universitario, Simone Petricci.

Commenta il Rettore Roberto Di Pietra: “L’Università di Siena ritiene fondamentale, in una società che privilegia sempre più i collegamenti e le relazioni a distanza, offrire anche un luogo fisico dove studentesse e studenti e le loro famiglie possano incontrare persone in grado di fornire informazioni, indicazioni e suggerimenti. Questo non solo per quanto riguarda l’Ateneo e gli aspetti legati alla didattica e ai servizi, ma anche, grazie alla collaborazione con il Comune di Siena, per i servizi e le tante opportunità offerti dalla città”.

La stretta e costante collaborazione con altre istituzioni e realtà, quali l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, consentirà di fornire informazioni aggiornate anche sui servizi erogati da tali enti.

L'InfoPoint sulle immatricolazioni resterà aperto da luglio a settembre, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00; mentre il martedì e il giovedì, sempre dalle ore 10:00 alle ore 13:00, sarà a disposizione degli interessati l'Ufficio Orientamento, che si trova al primo piano del Rettorato. Questa articolazione consente dunque di aprire l’Ateneo al pubblico tutti i giorni nel periodo delle immatricolazioni.

Il servizio, su stimolo del Delegato all'Orientamento, Federico Maria Pulselli, e della Direttrice Generale Beatrice Sassi, è promosso dalla Divisione Orientamento, sostegno allo studio e career service e dalla Divisione Stampa, comunicazione e URP, con la preziosa collaborazione di molte/i studentesse e studenti tutor.

Gli studenti possono cogliere anche altre occasioni di orientamento offerte dall'Università di Siena, fra queste i colloqui con i docenti sia in presenza che online e la consulenza e il supporto degli studenti tutor: orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/documento/servizi-e-strumenti-la-scelta-del-tuo-percorso .

È attivo inoltre un servizio di orientamento da remoto (su GMeet) a cura degli operatori dell'Ufficio Orientamento per conoscere l’offerta didattica dell’Università di Siena e i numerosi servizi offerti agli studenti. È possibile richiedere un appuntamento scrivendo a orientamento@unisi.it

Altri appuntamenti dedicati all’orientamento sono in corso di organizzazione e si terranno nel periodo settembre-ottobre 2025. Per tenersi aggiornati sulle iniziative è possibile consultare il sito dedicato alle iniziative di orientamento: https://orientarsi.unisi.it/ .

Le immatricolazioni per corsi non a numero programmato si aprono l’8 luglio e si chiudono il 3 novembre per le lauree triennali e a ciclo unico; mentre per le magistrali la scadenza è il 19 dicembre. La procedura è interamente on line e accessibile dal sito web dell’Ateneo.

Sono inoltre di prossima pubblicazione le prime scadenze per i corsi a numero programmato. Le informazioni vengono pubblicate sul sito di Ateneo all’indirizzo: https://www.unisi.it/corsi-numero-programmato .

Complessivamente, sono 79 i corsi di studio erogati dall’Università di Siena: si tratta di 35 corsi triennali, 38 magistrali e 6 a ciclo unico, che spaziano nelle diverse aree disciplinari. Sono 19 i percorsi di studio erogati interamente in lingua inglese e 13 i corsi double degrees, che permettono di conseguire il doppio titolo italiano e straniero, in collaborazione con prestigiosi atenei internazionali.

Sono tre i nuovi corsi di laurea che prenderanno il via dal nuovo anno accademico.

A Siena il corso di laurea triennale “Biotech Engineering For Health”, interclasse e in lingua inglese, che si propone di formare laureate e laureati con una solida preparazione interdisciplinare, coniugando le competenze delle biotecnologie e dell’ingegneria dell’informazione.

Ad Arezzo saranno attivati il corso di laurea triennale in “Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile”, che coniuga la valorizzazione del patrimonio culturale con la gestione dei flussi turistici in un’ottica di sostenibilità, e il corso di laurea magistrale in “Scienze giuridiche del lavoro e della sicurezza”, destinato ai settori del diritto del lavoro, della sicurezza pubblica e della gestione delle risorse umane.

Per quanto riguarda il corso di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia, le informazioni sono pubblicate alla pagina: https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato/medicina-e-chirurgia .

Le iscrizioni per partecipare al “semestre filtro” sono già aperte e termineranno sul sito ministeriale Universitaly alle ore 17 del 25 luglio 2025; l’iscrizione va fatta anche sul sito di Ateneo entro le ore 17 del 28 luglio 2025; vanno fatte ambedue le iscrizioni e seguire con precisione le istruzioni pubblicate online.

Sarà possibile seguire le lezioni del “semestre filtro” sia in presenza, che presso le sedi predisposte a distanza e in modalità sincrona (a breve sarà pubblicato l’elenco), che da una postazione privata. Nella stessa pagina saranno pubblicati aggiornamenti e informazioni aggiuntive.

Due corsi di studio che fanno parte del Digital Education Hub Edu-Next - le lauree magistrali in Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology e in Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni - saranno erogati in modalità blended, cioè sia in presenza che online.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

Notizie correlate