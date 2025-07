Aquateam Nuoto Cuoio chiude la stagione ai campionati italiani: "Grazie a tutti gli atleti"

Si conclude la stagione degli atleti FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) con l'ultima importante gara: il Campionato Italiano Assoluto e Campionato Italiano di Società che si è tenuto a Napoli questo fine settimana, sabato 5 e domenica 6 luglio 2025. Nel contesto di una straordinaria partecipazione di atleti da tutta Italia e alla presenza dei nostri campioni olimpici e della nazionale più volte campione del mondo, Aquateam Nuoto Cuoio porta ai blocchi i suoi 3 atleti che hanno ottenuto i tempi di qualificazione.

Le medaglie portate a casa sono importanti:

Alfei Martina, reduce da un periodo sportivamente complicato a seguito del cambio di classificazione in sede internazionale, conquista comunque il podio in ogni sua gara: ORO nei 100 rana SB8, ARGENTO nei 100 stile S8, BRONZO nei 100 dorso S8

Gemignani Stefania: BRONZO nei 100 stile S2, BRONZO nei 50 dorso S2, BRONZO nei 50 stile S2

Giovanni Turini: 50 stile S3, non raggiunge il podio ma conferma il suo miglior tempo, 4^ posto nei 50 rana SB2 dove abbassa il suo personale di 4 secondi e sfiora il podio per pochi centesimi, 50 dorso non raggiunge il podio ma abbassa il personale di 3 secondi e conferma il tempo limite per la partecipazione ai prossimi appuntamenti nazionali.

La Società ringrazia gli atleti per il loro continuo impegno. Ringraziamo anche tutti gli altri atleti Finp che per vari motivi non hanno potuto partecipare a questo campionato ma che rivedremo presto con il loro impegno sui campi di allenamento e di gara: Alessio Fabio, Calloni Filippo, Di Gangi Niccolò, Gueye Ousseynou, Kallaku Erisilio, Narcisi Jenny, Pancelli Gabriele, Syll Modou.

Ringraziamenti anche a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa meravigliosa attività durante la stagione in tanti modi. Ci sarà occasione di ringraziare uno ad uno singolarmente nei prossimi giorni e soprattutto alla nostra serata dell'11 luglio, dove festeggeremo i nostri primi 10 anni di vita.

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio

