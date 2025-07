Torna in via Marchesi il nido Petuzzino, trasloca l'asilo di via dei Mille

A settembre due scuole del comune di Santa Croce troveranno una sede definitiva, offrendo così un servizio e strutture migliori.

La prima che si sposterà sarà l’asilo nido Petuzzino, che dopo anni a villa Pacchiani torna in quella che è la sua sede storica in via Marchesi dopo due anni.

Il secondo trasloco riguarderà la scuola dell’infanzia di via dei Mille che dopo essere state per un periodo nella struttura della scuole media Banti, adesso troverà la sua definitiva sistemazione negli spazi di villa Pacchiani, lasciati liberi dall’asilo nido.

I due trasferimenti, con i relativi traslochi, avverranno nel mese di agosto, in modo tale che a settembre le due strutture saranno perfettamente pronte ad accogliere i bambini.

“Entrambi gli interventi - dice l’assessore alla scuola Valentina Fanella - sono migliorativi e i bambini andranno a frequentare strutture sicuramente migliori. Non solo, nel caso del Petuzzino con il ritorno nella vecchia sede, completamente ristrutturata, avremo sei posti in più. La sede di via Marchesi è stata ristrutturata con i fondi Pnrr ed è nettamente migliorata rispetto al vecchio immobile. L’edificio è stato efficiente dal punto di vista energetico, dotato di una coibentazione termica e quindi il massimo confort per l’estate e l’inverno e inoltre funzionerà interamente con energia elettrica, come previsto dal Pnrr, questo comporterà una maggiore sicurezza della struttura. Questo nido ora risponde anche ai più moderni requisiti antisismici. Oltre a tutto questo con l’ottimizzazione degli spazi siamo riusciti a mettere la struttura in condizioni di accogliere sei bambini in più. Quindi nel complesso un miglioramento importante della vita e degli edifici scolastici”.

Domani (martedì 8 luglio, oggi per la carta) alle 19 si svolgeranno anche gli open dei per mostrare ai genitori la nuova sede scolastica di villa Pacchiani.

“I bambini della scuola dell’infanzia, 3 sezioni, che fino ad ora erano in via dei Mille - continua Fanella - si sposteranno a villa Pacchiani. Il primo giovamento che questi bambini avranno dalla nuova sede sarà sicuramente la disponibilità di un bel giardino interamente riservato a loro. Anche in questo caso il trasloco avverrà nel mese di agosto e inoltre faremo anche qui piccoli lavori di manutenzione della parte di edificio utilizzato dalla scuola. Nel complesso quindi - conclude Fanella - anche in questo caso otterremo un miglioramento del contesto scolastico”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

