Bus sostitutivo tra Empoli e Granaiolo, "ma non ferma a Ponte a Elsa": lo sfogo dei pendolari

Per due mesi dal primo luglio sono stati sospesi i treni sulla linea di Granaiolo per lavori sulla ferrovia, ma diversi pendolari hanno fatto sentire la loro voce in una segnalazione su gonews: "Perché non c'è un bus per Ponte a Elsa?".

Difatti, il bus sostitutivo è attivo a Empoli e Granaiolo e non a Ponte a Elsa, città dove è attiva una stazione da cui ogni giorno alcune persone prendono il treno.

"Troviamo assurdo che faccia fermate solo a Empoli e Granaiolo, saltando Ponte a Elsa. Essando un bus sostitutivo dovrebbe sostituire le fermate che fa il treno" si legge nella segnalazione.

E ancora: "Siamo costretti a prendere un altro pullman per arrivare ad Empoli oppure andare in macchina fino sempre fino a Empoli o Granaiolo. È una maggiorazione di tempi ma soprattutto di spese per spostarsi".