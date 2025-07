Gravissimo operaio caduto dal tetto di un capannone a Livorno

Un 47enne è rimasto gravemente ferito ed è in condizioni critiche dopo esser precipitato dal tetto di un capannone. Adesso è ricoverato in rianimazione a Livorno. Si tratta di incidente sul lavoro. È avvenuto in via degli Acquaioli, in zona industriale.

Sembra che la copertura del capannone abbia improvvisamente ceduto facendo precipitare all'interno l'uomo. Ii volontari Svs di Ardenza e l'automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco, sono giunti sul posto. L'uomo ha perso conoscenza ed è stato trasferito in codice rosso in ospedale.

