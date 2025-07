Camion in fiamme in autostrada, chiuso tratto dell'A1

Un camion ha preso fuoco in mezzo all'autostrada, in A1, vicino a Incisa. A causa dell'incendio è stato chiuso tutto il tratto tra Incisa-Reggello e Valdarno in direzione sud. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e un'autobotte dal comando di Firenze. Presenti inoltre personale di Autostrade per l'Italia e Polizia stradale

"All'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 1 km di coda" spiega alle 18:15 sul suo sito Aspi. "Chi viaggia in direzione di Roma - spiega sempre Aspi - deve uscire a Incisa-Reggello, dove si sono formati 2 km di coda, e può fare rientro dalla stazione di Valdarno dopo aver percorso la viabilità ordinaria".

