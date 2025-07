Casciana Terme, praticava iniezioni e filler senza abilitazione: denunciata 33enne

Siringhe, filler, tossina botulinica e anestetici usati in un appartamento trasformato in un ambulatorio improvvisato: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza della Compagnia di Pontedera nel comune di Casciana Terme Lari, dove una donna di 33 anni, di origine moldava, si spacciava per medico estetico senza possedere alcuna abilitazione. I militari, insospettiti dal continuo afflusso di clienti - soprattutto donne - nei pressi dell’abitazione della finta dottoressa, hanno effettuato appostamenti e accertamenti che hanno confermato l’attività abusiva.

Nel centro estetico illegale, secondo quanto ricostruito, venivano eseguiti filler labbra, rinofiller, blefaroplastica, mesoterapia e iniezioni di botox e altre sostanze, alcune delle quali prive di certificazione. I trattamenti avvenivano in un ambiente privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria e in condizioni igieniche precarie: strumenti non sterilizzati, prodotti non registrati e materiali potenzialmente pericolosi. Tra questi anche il Lemon Bottle, un farmaco utilizzato per sciogliere il grasso, non autorizzato e con possibili rischi per la salute.

Durante la perquisizione, i finanzieri hanno sequestrato l’intero locale, attrezzato con lettino, arredi e macchinari per trattamenti estetici avanzati. I servizi venivano pubblicizzati attraverso i social network (Facebook, Instagram e TikTok) e offerti a prezzi notevolmente inferiori rispetto alla concorrenza (tra i 200 e i 300 euro a trattamento), con pagamenti esclusivamente in contanti e senza rilascio di ricevuta.

La donna, non iscritta all’Albo, è stata denunciata per esercizio abusivo della professione medica. In Italia, infatti, per esercitare tale professione è obbligatoria la laurea in Medicina e Chirurgia, oltre a un percorso formativo specifico in medicina estetica.

