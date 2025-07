Torna la Festa de l'Unità a Castelfiorentino: 76 anni di impegno, comunità e gioia condivisa

"C’è un luogo che ogni anno si accende d’estate, dove migliaia di storie si intrecciano sotto le stelle e torna a essere quel posto speciale dove politica, cultura, convivialità e divertimento si fondono. Un evento che è ben più di una semplice festa: è un’avventura collettiva, un’esperienza unica fatta di incontri, sapori autentici e passioni condivise. Ogni serata è un piccolo miracolo reso possibile da decine di volontarie e volontari che, con impegno e sorrisi, creano l’atmosfera unica della nostra Festa. Dalla prima riunione attorno a un tavolo fino all’ultimo profumo di pizza che esce dai nostri forni, tutto è frutto di un lavoro appassionato che coinvolge l’intera comunità", così Gabriele Romei, segretario del Pd Castelfiorentino, presenta la 76ª edizione Festa de L’Unità di Castelfiorentino, che si terrà dal 10 al 27 luglio presso il Parco Roosevelt di Castelfiorentino.

La Festa avrà ospiti importanti: il presidente della Regione Eugenio Giani, l’onorevole Matteo Orfini, il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi, l’europarlamentare Dario Nardella, il coordinatore CGIL Empolese Valdelsa Gianluca Coppola, il senatore Dario Parrini, il consigliere regionale Enrico Sostegni,la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì, oltre a Brenda Barnini e Giacomo Cucini della segreteria del Pd Empolese Valdelsa. Molti gli argomenti di discussione politica: le prossime elezioni regionali, le infrastrutture, la politica del Governo, la sanità pubblica e molto altro.

Inoltre ci sarà un ospite d’eccezione giovedì 24 luglio: Marco Marvaldi, autore della celebre serie di gialli “I delitti del Barlume”, da cui stata tratta anche la fortunata serie televisiva, sarà protagonista della mini rassegna “Due serate di giallo toscano”.

Da segnalare il ritorno dello stand della libreria, realizzato con Libri&Persone della Cooperativa Sintesi Minerva insieme a Federighi Editori: "Un luogo- spiega il segretario- dove tornano a circolare storie, autori, visioni. Per noi, non è un dettaglio: sarà uno spazio dove la parola scritta tornerà protagonista, un invito irresistibile per coloro che amano la cultura".

La festa sarà animata dibattiti politici, musica, gastronomia, solidarietà, riflessione e gioco. Un intreccio vivo con tutte le realtà del territorio: la Festa è una rete incredibile di collaborazioni con associazioni e realtà locali come Anpi, Arci, Auser, Avis, CGIL, Gruppo Fotografico Giglio Rosso, Hurria, Polisportiva I’ Giglio, Prociv Arci, Sistemi Ludici e tantissime altre che rendono possibile questo straordinario incontro tra generazioni e culture.

Non mancherà l’offerta culinaria con la pizzeria, il ristorante, il bar, i bomboloni, gelati e la Rota con la leggendaria lotteria.

Per informazioni contattare il numero 353 443 9717.

Il programma della Festa

Giovedì 10

Arena Centrale Ore 21:30 “La Rete dell’Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa si presenta” con Fabio Tinti, Vicesindaco di Castelfiorentino, Federica Parisi, Assessora al Sociale, Annamaria Leoncini e Sabrina Marmeggi, le Portavoce Rete Inclusione, Rappresentanti delle organizzazioni aderenti.

Spazio libreria Ore 21:30 Presentazione del romanzo “Le geometrie variabili” di Luca Bonini

Pista Liscio Concerto

Venerdì 11

Campo Pallavolo Ore 20:00 1° Coppa Avis, Torneo Green Volley maschili, femminili o miste (over 15) a ingresso libero e gratuito

Spazio polivalente Ore 21:30 Gruppo Fotografico Giglio Rosso

Arena Centrale Ore 22:00 DJ set: DJ WOODS

Rota della Fortuna

Sabato 12

Pista Liscio Concerto

Rota della Fortuna

Domenica 13

Spazio libreria

Ore 21:30 Mini-rassegna Due sere di giallo toscano; Presentazione del Giallo “La bestia che cercate” di Stefano Tofani

Arena Centrale Ore 22:30 Concerto: Twisted Heads

Rota della Fortuna

Lunedì 14

Arena Centrale Ore 21.30 “Verso le elezioni regionali, ascolto e proposte del mondo della Cultura”, Con Onorevole Matteo Orfini, Stefania Lio, vice segretaria PD Toscana, Laura Rimi, responsabile cultura PD Toscana.

Martedì 15

Arena Centrale ore 21.30 “Sanità pubblica sotto pressione – La Toscana difende il suo modello”, Con Enrico Sostegni, Consigliere Regionale e Presidente della Terza commissione "Sanità e politiche sociali", Rosa Barone, Presidente dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, Francesca Giannì, Sindaca di Castelfiorentino e Presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa

Spazio libreria Ore 21:30 Presentazione del memoir “Data di scadenza” della giornalista Lucia Petraroli

Spazio polivalente Ore 21:30 Esibizione Gruppo Ginnastica Artistica Polisportiva I’ Giglio, Serata Giochi da Tavolo con Sistemi Ludici

Mercoledì 16

Arena Centrale ore 21.30 “La Toscana che vogliamo: economia, lavoro e diritti al primo posto. Ascolto e proposte.” Con Giacomo Cucini, coordinatore conferenza programmatica Pd Brenda Barnini, segreteria PD Toscana. Stefania Lio, vicesegretaria PD Toscana

Giovedì 17

Arena Centrale ore 21.30 “Più salario, più dignità: le sfide del mondo del lavoro di oggi.” Con Gianluca Lacoppola, Segretario Cgil Empolese Valdelsa, Giacomo Cucini, coordinatore conferenza programmatica PD,

Spazio polivalente Ore 21:30 Esibizione Gruppo Atletica Polisportiva I’ Giglio

Pista Liscio Concerto

Venerdì 18

Arena Centrale Ore 21:30 “Infrastrutture, coesione e politiche territoriali: la Toscana ha ancora qualcosa da dire?” Verso una nuova Agenda per il territorio. Con Emiliano Fossi, Deputato e Segretario Regionale PD Gabriele Romei, Segretario PD Castelfiorentino

Rota della Fortuna

Sabato 19

Arena Centrale Ore 21:30 “Europa decisiva o spettatrice? L’Unione alla prova del mondo che cambia” Con Dario Nardella, Europarlamentare PD, già sindaco di Firenze, Alessio Falorni, PD Castelfiorentino,

Pista Liscio Concerto

Rota della Fortuna

Domenica 20

Arena Centrale Ore 22:30 Concerto: Stefano e Ivano

Rota della Fortuna

Lunedì 21

Arena Centrale Ore 21:30 “IL COCCOMIAO CORAGGIOSO GIRAMONDO.” Letture, giochi e divertimento con l'autrice Lucia Mostardini.

A seguire "LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (CAA). Abbattere le barriere comunicative divertendosi” incontro con la logopedista Margherita Malanchi

Martedì 22

Arena Centrale Ore 21:30 “Resistenze - Storie di donne in Toscana” Evento organizzato con le sezioni Anpi della Valdelsa. -

Spazio polivalente Ore 21:30 Serata Giochi da Tavolo con Sistemi Ludici

Mercoledì 23

Arena Centrale Ore 21:30 “Fatti sentire: spazio alle idee della cittadinanza a contatto con la Giunta Comunale”. Con Francesca Giannì, Sindaca di Castelfiorentino, e la sua Giunta

Spazio polivalente Ore 21:30 Esibizione Gruppo Karate e Autodifesa Polisportiva I’ Giglio Incontro con l’Associazione Hurria e i Bambini Saharawi

Giovedì 24

Arena Centrale Ore 21:30 Mini-rassegna Due sere di giallo toscano “Piomba tutto, tranne la noia” Marco Malvaldi presenta il suo ultimo giallo – Piomba libera tutti

Spazio polivalente Ore 21:30 Esibizione Gruppo Atletica Polisportiva I’ Giglio

Pista Liscio Concerto

Venerdì 25

Arena Centrale Ore 21:30 Serata Stand-up Comedy “Comici Miei”

Spazio polivalente Ore 21:30 Gruppo Fotografico Giglio Rosso

Rota della Fortuna

Sabato 26

Arena Centrale Ore 21:30 “Italia in retromarcia, mondo in tempesta – Come si costruisce l’opposizione vera”. Un dialogo serrato su Governo, Costituzione e visione internazionale. Con Dario Parrini, Senatore PD Gabriele Romei, Segretario PD

Rota della Fortuna

Pista Liscio Concerto

Domenica 27

Arena Centrale Ore 21:30 “La Toscana come idea d’Italia, pensiamola insieme” Uno sguardo politico sul presente e sul futuro della Toscana che vogliamo difendere e rilanciare con Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, Francesca Giannì, Sindaca di Castelfiorentino

Rota della Fortuna

Fuochi chiusura Festa

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio Stampa

