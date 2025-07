Chiudono le Farmacie Integrativa ed Ospedaliera di Borgo San Lorenzo per ristrutturazione

Le Farmacie Integrativa ed Ospedaliera di Borgo San Lorenzo, situate presso l’Ospedale del Mugello in Via della Resistenza 60, saranno chiuse al pubblico da oggi lunedì 7 a lunedì 14 luglio 2025 compresi per consentire lo svolgimento di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli ambienti.

Si ricorda, come già comunicato, che durante il periodo di chiusura, rimarranno attivi i consueti canali di contatto del punto di Borgo San Lorenzo per la gestione di eventuali emergenze:

Farmacia Integrativa (dispositivi per diabete, stomie, alimenti)

E-mail: farmaceuticaintegrativa.mugello@uslcentro.toscana.it

Telefono: 055 8451254 dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00 e martedi 14:00-16:00

Per garantire la continuità assistenziale, l’utenza potrà inviare richieste di attivazione dei piani terapeutici alternativamente:

• via e-mail all’indirizzo sopra indicato

• con consegna in busta chiusa presso la portineria del presidio di Borgo San Lorenzo, indirizzata alla farmacia integrativa – si raccomanda di indicare chiaramente nome, cognome del paziente e numero di telefono/ mail utili per eventuali contatti.

Inoltre, durante il periodo di chiusura, gli utenti potranno rivolgersi alle altre sedi della farmaceutica integrativa dell’Azienda Sanitaria, tra cui:

Firenze - presidio Area San Salvi, via di San Salvi 12 (Palazzina 25)

orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-13.30; martedì e giovedì ore 8.30-13.30 e 14.30-17.00

telefono: 055 6933545 - 055 6933427

e-mail: farmaceuticaintegrativa.firenze@uslcentro.toscana.it

Scandicci - presidio Acciaiolo, via Vivaldi snc

orario: lunedì e venerdì ore 8.30-13.30, martedì e giovedì ore 9.00-12.00, mercoledì ore 8.30-13.30 e 14.30-17.00

telefono: 055 6930625

e-mail: farmaceuticaintegrativa.scandicci@uslcentro.toscana.it

Sesto Fiorentino - viale della Repubblica 18

orario: lunedì, martedì e mercoledì ore 8.30-13.30; giovedì ore 8.30-13.30 e 14.30-17.00

telefono: 055 6930313 - 055 6930314

e-mail: farmaceuticaintegrativa.sestofiorentino@uslcentro.toscana.it

Bagno a Ripoli - ospedale Santa Maria Annunziata, via dell’Antella 58 località Ponte a Niccheri (Palazzina Amministrativa)

orario: lunedì e venerdì ore 8.30-13.30; mercoledì ore 8.30-13.30 e 14.30-17.00

telefono: 055 6936616

e-mail: farmaceuticaintegrativa.sma@uslcentro.toscana.it

Figline e Incisa Valdarno - ospedale Serristori, piazza XXV Aprile 10

per la sola distribuzione dei prodotti per assistenza integrativa: martedì ore 9.00-13.00 e giovedì ore 9.00-13.00 e 14:00-16:00

telefono: 055 9508209

e-mail: farmaceuticaintegrativa.serristori@uslcentro.toscana.it

Farmacia Ospedaliera (distribuzione diretta farmaci)

E-mail: farmacia.mugello@uslcentro.toscana.it

Telefono: 055 8451281 dal lunedì al venerdì ore 10.00 – 15:00

In caso di necessità urgente di farmaci è possibile rivolgersi presso gli altri punti di distribuzione diretta aziendali, oppure inviare il piano terapeutico (come sotto specificato) alla farmacia ospedaliera del P.O. di Borgo S.Lorenzo e sarete ricontattati sulle modalità di ritiro.

- per via e-mail una scannerizzazione/foto del piano e un recapito telefonico

- con consegna in busta chiusa presso la portineria del presidio di Borgo San Lorenzo, indirizzata alla farmacia ospedaliera (distribuzione diretta). Si raccomanda di indicare chiaramente nome, cognome del paziente e numero di telefono/ mail utili per eventuali contatti.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI

• Firenze - ospedale San Giovanni di Dio, via Torregalli 3 (piano terra)

orario: da lunedì a venerdì 9.00-16.00; sabato 9.00-13.00

mail: farmacia.sgd@uslcentro.toscana.it

tel. 055 6932049

• Firenze - ospedale Santa Maria Nuova, piazza Santa Maria Nuova 1

orario: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00-13.00 e 14.00-16.00; martedì e giovedì 10.00-14.00; chiuso il sabato

mail: farmacia.smn@uslcentro.toscana.it

tel. 055 6938506 (da lunedì a venerdì ore 09.00-10.00)

• Firenze - azienda ospedaliero-universitaria Careggi, Largo Brambilla 3

orario: da lunedì a venerdì 9.00-16.00; sabato 9.00-13.00

mail: farmacia.careggi@uslcentro.toscana.it

tel. 055 7949244

• Bagno a Ripoli - ospedale Santa Maria Annunziata, via dell’Antella 58

orario: da lunedì a venerdì 9.00-16.00; sabato 9.00-13.00

chiuso per festa del Santo Patrono: 29 Giugno

mail: farmacia.sma@uslcentro.toscana.it

tel. 055 6936394 (da lunedì a venerdì ore 10.00-11.00)

• Figline e Incisa Valdarno - ospedale Serristori, piazza XXV Aprile 10

orario: lunedì - venerdì 9.00-14.00; martedì - giovedì 9.00-13.00 e 14.00-16.00; chiuso il mercoledì e sabato

chiuso per festa del Santo Patrono: 06 Luglio

mail: farmacia.serristori@uslcentro.toscana.it

tel. 055 9508413 - 055 9508242 (per informazioni)

Fonte: Ausl Toscana Centro