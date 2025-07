Direttivo Lega provincia di Firenze, Eliseo Palazzo è il nuovo responsabile Enti Locali

Si è riunito nei giorni scorsi il Direttivo provinciale della Lega a Firenze e, fra i tanti oggetti all'Ordine del giorno, anche un cambio al timone degli Enti Locali: Eliseo Palazzo è stato infatti nominato come Responsabile provinciale. Palazzo, di Certaldo, è stato per dieci anni Consigliere Comunale nel proprio Comune e Capogruppo all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Nel curriculum politico anche un primo posto nazionale con ANCI (Associazione dei Comuni Italiani).

"È un onore per me ricoprire questo ruolo - dichiara Palazzo; dopo anni di militanza e di abnegazione sui territori dell'Empolese Valdelsa, gettare un occhio sull'intera Provincia è per me una sfida avvincente e, da sempre, sono abituato ad affrontarle con tutte le energie a disposizione. Servirà un duro lavoro e una costante presenza - conclude Palazzo - per creare un collante forte fra il movimento della Lega e i territori. Da Marradi fino a Certaldo, nessun comune fiorentino sarà abbandonato".

Commenta così Susi Giglioli: "Come Segretario della sezione Empolese non posso che rilevare che l’obiettivo riorganizzativo, che mi ero prefissata coinvolgendo molti giovani determinati e capaci, trova la sua conferma con la nomina di Eliseo. Il lavoro che stiamo svolgendo sul territorio vede unità e competenza in vari settori e sono certa che emergeranno altre figure, che rafforzeranno il partito a tutti i livelli".

"In un’ottica di rafforzamento in vista delle elezioni regionali - dichiara Federico Bussolin, Segretario Provinciale della Lega a Firenze - nonché per le sfide future, stiamo lavorando con impegno e determinazione per mettere in campo le nostre energie migliori. Ringrazio Eliseo Palazzo per la sua disponibilità - conclude il Segretario - la sua esperienza coniugata alla determinazione che lo caratterizza saranno elementi preziosi per tutti gli eletti Lega della Provincia di Firenze".

