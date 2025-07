Fermato con banconota falsa, hashish e un taser usato in una rapina

Un 18enne di origini nordafricane è stato denunciato dai Carabinieri di Livorno Centro per porto abusivo di arma, rapina e possesso di banconota falsa. Fermato di notte in piazza Cavour dopo un tentativo di eludere un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di un taser, una banconota contraffatta da 50 euro e una piccola quantità di hashish.

Il taser, sequestrato dai militari, ha attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno approfondito le indagini risalendo a una rapina avvenuta a fine giugno: il ragazzo avrebbe minacciato un coetaneo proprio con quel dispositivo, costringendolo a consegnare delle cuffie e a effettuare un acquisto presso un distributore automatico. Le immagini di videosorveglianza hanno contribuito a raccogliere gravi indizi a suo carico.

Oltre alla denuncia penale, il 18enne è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Come previsto dalla legge, il giovane è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.