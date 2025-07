Fibbiana a tavola per solidarietà: raccolti più di 1000 euro per AIL

Non è un'associazione, non è un ente, è solo un movimento spontaneo di vicinato che ha deciso di mettersi a tavola con tanta convivialità e moltissima voglia di fare del bene. Una bella notizia arriva da Fibbiana, frazione del comune di Montelupo Fiorentino.

Sabato 5 luglio, in via del Campo, è stata organizzata una cena di beneficenza in favore di AIL.

"Abbiamo ricavato 1100,00 consegnati alla dottoressa Scappini invitata alla cena. Non siamo un associazione, ma siamo un gruppo di vicini che oltre ad essere molto affiati siamo anche molto matti!" scrivono da Fibbiana. Non contenti, hanno anche votato il loro sindaco, dato che si definiscono un granducato: "Il nuovo nostro sindaco si chiama Giuseppe Rocco che ha preso il posto di Guido Pierozzi eletto lo scorso anno!". Simone Londi, vero sindaco di Montelupo, ha comunque partecipato alla cena benefica.

Notizie correlate