Due serate d’autore a Empoli: Gene Gnocchi e Valerio Aprea sul palco del Torrione

Che spettacolo di estate quella empolese. Fra i tantissimi eventi in programma domani, martedì 8 luglio, alle 21.30 al Torrione di Santa Brigida ad Empoli, arriva uno degli spettacoli di punta del cartellone: Gene Gnocchi presenta Una crepa nel crepuscolo, un’ironica confessione senza sconti. Considerazioni graffianti e surreali che, tra contraddizioni e vizi, fanno pelo e contropelo alla nostra storia. L’artista mette nel mirino personaggi famosi, mode passeggere e abitudini della società contemporanea che ormai gli vanno strette. Ad accompagnarlo nella sua carrellata di personaggi, Diego Cassani, assistente ironico che mentre suona gli ricorda anche a che ora deve prendere la pillola. Una crepa, nel crepuscolo di una lunghissima carriera.

Mercoledì 16 luglio sempre al Torrione sarà la volta di Valerio Aprea in Lapocalisse. Lo spettacolo prova a ragionare sulla percezione di un presente fatto di catastrofismi e allarmismi sull'idea che l'apocalisse è imminente, prossima, inevitabile. Ma ne siamo proprio sicuri, si chiedono i due autori.

Dalla scienza al suo opposto, dagli algoritmi alle abitudini quotidiane, dalla politica al progresso e all'inerzia che lo frena, nello spettacolo la comicità e l’assurdo divengono strumenti affilati per affrontare e provare a scongiurare il grande spauracchio dell’apocalisse, offrendo una chiave iperbolica sulla nostra resistenza e sulla difficoltà che abbiamo nell’adattarci al nuovo.

Valerio Aprea, attore poliedrico è a suo agio sul palco così come in alcune delle più importanti produzioni televisive e cinematografiche degli ultimi anni. A cominciare dal ruolo di sceneggiatore nella serie cult Boris, nel successivo film del trio Torre-Ciarrapico-Vendruscolo e naturalmente, insieme a Makkox, in Propaganda Live

Biglietti gli spettacoli di Gene Gnocchi e Valerio Aprea € 15,00 / € 12.00 (ridotto soci Coop). La prevendita è in corso presso la sede di Giallo Mare Minimal Teatro (via P.Veronese 10, Empoli) oppure online sul sito Eventbrite:

-per lo spettacolo di martedì 8 luglio con Gene Gnocchi

https://www.eventbrite.it/e/una-crepa-nel-crepuscolo-tickets-1405624323189?aff=oddtdtcreator

-per lo spettacolo di mercoledì 16 luglio con Valerio Aprea

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lapocalisse-1407526011189?aff=oddtdtcreator

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio Stampa

