Gianfranco Ghilardi è il nuovo presidente di Confedilizia Toscana

Gianfranco Ghilardi, presidente di Confedilizia Firenze, è stato nominato nuovo presidente della Federazione Toscana della Proprietà Edilizia. Subentra così all’avvocata Barbara Gambini, presidente di Confedilizia Pisa. Accanto a lui, nel ruolo di vicepresidente, è stata eletta l’avvocata Paola Tamanti, presidente di Confedilizia Grosseto.

La Federazione Toscana – attiva dal 2 gennaio 1948 – coordina le associazioni toscane aderenti a Confedilizia, promuovendo la tutela della proprietà edilizia a livello regionale e mantenendo il collegamento con la sede centrale dell’organizzazione nazionale.

«La proprietà edilizia in Toscana sta vivendo un particolare momento storico – commenta il presidente Ghilardi, – sia per le normative locali che ne limitano la fruibilità o ne aumentano l’imposizione fiscale, sia per l’andamento del mercato immobiliare spesso imprevedibile. Confedilizia, attraverso le sue associazioni territoriali, rappresenta il principale punto di riferimento per chi possiede immobili e desidera risposte puntuali e aggiornate sui numerosi aspetti legati alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio edilizio».

Uno dei primi obiettivi centrati dalla nuova presidenza è stata la firma dell’accordo territoriale su Firenze, strumento fondamentale per regolare i contratti di locazione a canone concordato, che si aggiunge all’accordo già siglato nei mesi scorsi per il territorio di Prato. Una tappa importante che rafforza la sinergia tra le realtà locali e la visione regionale dell’organizzazione.