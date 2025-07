Gradimento presidenti di Regione e sindaci: Giani vola al 4° posto, Tomasi primo tra i toscani

"Se domani ci fossero le elezioni, voteresti a favore o contro l’attuale presidente della Regione o l’attuale sindaco?" A questo quesito hanno risposto gli intervistati e intervistate del campione di elettori in ogni regione e comune per il "Governance Poll", realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, il sondaggio pubblicato oggi, non elettorale, che misura il gradimento degli amministratori in carica nel 2025 rispetto ai i voti ottenuti nel giorno delle elezioni. Quest'anno a superare la soglia del 50% di consenso sono 83 amministratori su 97 monitorati, tra i presidenti di Regione hanno ottenuto il 72% di sì almeno la metà degli interessati.

Per le Regioni, il presidente della Toscana Eugenio Giani vola al 4° posto a livello nazionale, al 2° per crescita rispetto al giorno delle elezioni ed è il primo tra i presidenti di Regione del centrosinistra: un balzo nella classifica per il governatore, eletto nel 2020, che totalizza il 9,9% in più, passando dal 48,8% al 58,5%. Rispetto ai due anni precedenti, il consenso sale di 6,5 punti sul 2024 quando si era piazzato decimo e di più del 13% sul 2023. "La fiducia in più la sento ogni giorno stando tra i toscani. E quando la gente ti dice "Continua", non servono medaglie. Serve stare tra la gente, fare le cose e scegliere anche quando è difficile. 10 punti in più rispetto all'elezione di 5 anni fa dimostrano che il buongoverno, la squadra e la vicinanza pagano" ha commentato Giani, nella classifica generale subito ai piedi del podio dopo Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, Luca Zaia del Veneto e Alberto Cirio del Piemonte.

Nella classifica dei sindaci, l'indice di gradimento vede come primo per la Toscana e come 20esimo a livello nazionale Alessandro Tomasi, primo cittadino di centrodestra di Pistoia eletto nel 2022, che passa dal 51,5% a 57%, con un +5,5% di gradimento. Seguono sempre per il centrodestra, tutti in crescita: al 36esimo posto Mario Pardini, sindaco di Lucca (eletto nel 2022, da 51% a 55%, +4%) al 39esimo Nicoletta Fabio, sindaca di Siena (eletta nel 2023, da 52,5% a 55%, +2,8%) al 42esimo Michele Conti, sindaco di Pisa (eletto nel 2023, dal 52,3 al 55%, +2,7%), 45esimo Francesco Persiani, sindaco di Massa (eletto nel 2023, da 54,4 al 55%, +0,6%). Alla 48esima posizione si trova la sindaca di Firenze Sara Funaro, eletta nel 2024, che passa dal 60,6% al 55% (-5,6%) mentre al 60esimo posto sempre per il centrosinistra c'è il sindaco di Livorno Luca Salvetti, che cresce nei consensi dell'1,3% dal 51,7 al 53%. Infine al 64esimo posto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di centrodestra di Grosseto, eletto nel 2021, che passa dal 56,2% del giorno delle elezioni al 53% (-3,2%) e al 75esimo Alessandro Ghinelli, sindaco di centrodestra di Arezzo, eletto nel 2020, dal 54,5% al 50% (-4,5%). Nella classifica manca Prato, perché il sindaco si è dimesso, quindi non è in carica.

