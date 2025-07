Incontri per conoscere il Punto Nascita dell'Ospedale Santo Stefano di Prato

L’Azienda USL Toscana Centro – ambito pratese, in collaborazione con la Fondazione AMI Prato ETS, organizza una serie di incontri informativi e di orientamento rivolti a chi si prepara a diventare genitore, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il nuovo Punto Nascita dell'Ospedale Santo Stefano di Prato.

Gli appuntamenti si terranno ogni secondo martedì del mese e rappresentano un’opportunità unica per i futuri genitori di scoprire l’organizzazione e le strutture del reparto di Ostetricia e Ginecologia, un centro di secondo livello dotato di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) capace di assistere anche parti pretermine a partire dalla 29ª settimana e 1000 grammi di peso.

Durante l’incontro, lo staff medico illustrerà le caratteristiche del Punto Nascita, con particolare attenzione alla partoanalgesia, grazie all’intervento di un medico anestesista, e al percorso dedicato alle gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO), seguito dalle ostetriche del Centro Salute Donna.

La presentazione sarà seguita da una visita guidata con due ostetriche al reparto di Ostetricia e al Blocco Parto, che comprende cinque sale travaglio-parto (di cui una attrezzata con vasca per il parto in acqua) e due sale operatorie dedicate. Questa visita offrirà ai partecipanti la possibilità di familiarizzare con gli spazi e le tecnologie disponibili per un parto sicuro, fisiologico e rispettoso.

“La presentazione del Punto Nascita rappresenta un momento fondamentale per accompagnare le famiglie in un percorso di accoglienza e sicurezza – commentano i professionisti del reparto – e siamo felici di poter condividere con i futuri genitori questa realtà di eccellenza nel nostro territorio.”

La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: Email: info@amiprato.it Telefono: 0574 801312

Fonte: Ausl Toscana Centro