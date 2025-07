M5S di Empoli con i lavoratori in appalto dell'ospedale di Empoli: "Battaglia giusta"

Abbiamo partecipato con convinzione, venerdì 4 luglio, alla mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori in appalto dell’ospedale, promossa dalla Cgil. Un’iniziativa giusta, che dà voce a chi da anni subisce condizioni inaccettabili nel silenzio delle istituzioni. Parliamo di centinaia di operatori che garantiscono servizi essenziali – pulizie, trasporto, assistenza – spesso con contratti precari o in somministrazione.

A loro non vengono garantiti nemmeno i diritti più elementari: un luogo dignitoso per cambiarsi, un parcheggio a costo agevolato. E tutto questo mentre continuano a percepire stipendi bassissimi. È inaccettabile che un’azienda sanitaria di queste dimensioni non abbia mai dato risposta a queste richieste minime di dignità. Ricordiamoci, come cittadini, che la qualità del servizio sanitario dipende anche da loro: la pulizia, ad esempio, è cruciale nella lotta alle infezioni ospedaliere. Chiederemo alle amministrazioni locali di schierarsi apertamente a sostegno di questi lavoratori. E, più in generale, serve una riflessione sul modello che negli ultimi decenni ha esternalizzato molti servizi sanitari e sociali, in nome di un’efficienza che troppo spesso significa solo tagli e precarietà. Così facendo, si allontanano i servizi dai cittadini e si indebolisce il controllo democratico.

Onore a chi lavora ogni giorno per garantire un ospedale pulito ed efficiente. Disdoro a chi non assicura loro nemmeno le condizioni minime di rispetto.

Fonte: Movimento 5 Stelle Empolese Valdelsa

