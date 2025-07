Poggibonsi: 1,1 milione per sicurezza idraulica, passerella al Vallone e impianti sportivi

Un pacchetto di interventi per 800.000 euro destinati alle infrastrutture sportive a cui si aggiunge l’intervento di mitigazione idraulica al Bernino e la passerella pedonale in via San Francesco. Sono alcune delle novità inserite nel piano triennale delle opere pubbliche, annualità 2025, con le ultime variazioni operate dalla giunta. “Un piano annuale da oltre 14.000.000 di euro, opere quasi completamente finanziate, in larga parte frutto del programma ABCura e che hanno già avviato il percorso”, dice il vicesindaco e assessore Fabio Carrozzino.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, “andiamo a pianificare un primo pacchetto di interventi rispetto al quale avevamo condiviso l’impegno con la Regione Toscana, che ringraziamo – dice l’assessore allo sport Filippo Giomini – L’impiantistica sportiva rappresenta una priorità per l’amministrazione e da subito ci siamo impegnati per reperire risorse utili a intervenire sulle strutture presenti. La loro manutenzione e ristrutturazione rappresenta una delle azioni utili per lavorare sulla pratica sportiva, insieme all’impegno progettuale che guarda al futuro, e alla concretizzazione di altri interventi diffusi sul territorio per migliorare la disponibilità di spazi. L’obiettivo è lavorare in tutte le direzioni, anche per attrarre finanziamenti, e far crescere lo sport e la pratica sportiva a Poggibonsi”.

Nel triennale sono presenti gli interventi allo stadio Lotti con nuovi spogliatoi (550.000 euro) e per la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnici (illuminazione e idrico sanitario) degli spogliatoi del Palazzetto dello Sport al Bernino (250.000 euro), finanziati con risorse della Regione. Inoltre, mentre alcune opere sono state spostate ad altre annualità in attesa di adeguata copertura finanziaria, nell’annualità 2025 del triennale è stata introdotta l’opera di mitigazione idraulica del Bernino, per 170.000 euro (interamente finanziate dal Comune). Un intervento di messa in sicurezza che coinvolge tutta l’area, compresi gli impianti sportivi. Infine nel piano delle opere 2025 è stato inserito l’intervento per realizzare la passerella pedonale in via San Francesco che rende il centro e il parcheggio del Vallone più vicini. Un’opera da 160.000 euro, cofinanziata dalla Regione Toscana con 100.000 euro, che entro l’anno sarà messa in gara.

Il piano triennale delle opere pubbliche è un elemento fondamentale della programmazione economico-finanziaria dell'ente e come tale, come il Documento Unico di Programmazione (DUP), come il previsionale e come altri strumenti, varia nel corso dell’anno. “Andiamo avanti sugli investimenti per la città” , chiude Carrozzino