Premio Santa Croce, la seconda edizione va al pittore Giuseppe Lambertucci

La seconda edizione del premio Santa Croce, la prima dell’era Giannoni, verrà assegnata al pittore Giuseppe Lambertucci. Una scelta condivisa tra tutti i membri della giuria all’unanimità e che ha trovato anche la piena ratifica da parte della giunta Giannoni.

Il premio verrà consegnato al noto pittore il prossimo 14 settembre dal sindaco Giannoni, con una cerimonia nella sala del consiglio comunale.

Per questa edizione la giuria era composta dai consiglieri Enzo Oliveri e Amedeo Della Maggiore per la maggioranza, mentre la minoranza era rappresentata da Mariangela Bucci e Angelo Scaduto. La presidenza da statuto spetta al sindaco.

Sul nome di Lambertucci è stata trovata piena convergenza di tutti così come sulle motivazioni scritte, che hanno portato a questa scelta come si legge negli atti del comune: “Il maestro Giuseppe Lambertucci si è distinto, nel corso della sua vita, sia come persona che come artista. Ha partecipato alla vita artistica del paese con attenzione e discrezione ed autentico spirito di collaborazione, senza mai venir meno all’espressione dei suoi valori.

Come artista la continuità del suo lavoro lo ha visto dedicare all’arte tutta la vita. La coerenza della poetica dei suoi temi, insieme ad una passione che lo ha portato a non smettere mai di fare ricerca, lo rendono meritevole di questo Premio che lo porta ad essere un esempio per le future generazioni”.

Il premio Santa Croce infatti, come previsto dallo statuto è un alto riconoscimento che viene assegnato annualmente a una persona che risulti particolarmente meritevole per la propria attività, o le proprie virtù, attraverso un impegno concreto nel campo del lavoro, dell’industria, della ricerca, dell’arte, della cultura, della scuola, dello sport, del volontariato e dell’associazionismo o tramite atti di particolare valore sociale e umanitario, assistenziale e filantropico.

Il riconoscimento potrà essere attribuito anche a soggetti che si siano già messi in evidenza, nel passato, per aver contribuito alla crescita dell’economia locale, della ricerca scientifica o concorso allo sviluppo della conoscenza del nostro comune in Italia e nel mondo”.

E il pittore Lambertucci con la sua attività artistica ha pienamente risposto ai requisiti previsti dallo statuto.

“Il premio Santa Croce - ha commentato il capogruppo di opposizione Mariangela Bucci - è stato pensato per cittadini che, nel corso della loro vita, hanno onorato la nostra comunità. Trovare la convergenza su questo nome è stato facile. La persona designata ha fatto dell’arte la sua vita senza mai trascurare, con grande coerenza, i valori civici che condividiamo. È un grande piacere dare questo riconoscimento al maestro Lambertucci, artista ammirato anche fuori dai confini del nostro comune”.

“La lunga carriera artistica di Lambertucci - ha spiegato il sindaco Roberto Giannoni - dimostra l’impegno di una persona che ha dedicato la vita alla sua attività, un’attività particolare, che se svolta con impegno non è mai facile. Lambertucci attraverso le sue opere ha compiuto un’indagine nel nostro tempo e nello spirito umano un’attività complessa. Lo ha fatto muovendo i primi passi a Santa Croce e poi una volta diventato più conosciuto e capace, non ha mai reciso il legamento profondo con la nostra comunità, credo che quella dei commissari sia stata un’ottima scelta e per me sarà un onore consegnare questo riconoscimento a Giuseppe Lambertucci”.

