Puliamo il Mondo: oltre 100 quintali di rifiuti rimossi da 120 volontari sui fiumi Rovigo e Santerno

Circa 100 quintali di rifiuti contenuti in 225 sacchi (il 95% è composto da plastica sporca) sono stati rimossi durante l’edizione speciale di Puliamo il mondo, tenutasi sabato 5 luglio, sulle rive fiumi Rovigo e Santerno. Hanno partecipato oltre 120 i volontari e volontarie, divisi in sei squadre, che hanno raccolto rifiuti dalle ore 9 alle 16.

L’iniziativa è stata organizzata da Legambiente, in collaborazione con la Regione Toscana e i Comuni di Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, con l’obiettivo di contribuire a ripulire le sponde dei due corsi d’acqua dopo che movimenti franosi provocati dal maltempo dello scorso mese di marzo hanno riportato alla luce una ex discarica degli anni ‘70. Erano presenti, tra gli altri, l’assessora a ambiente e protezione civile Monia Monni, il presidente e il direttore di Legambiente Toscana, Fausto Ferruzza e Federico Gasperini, il sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti, e rappresentanti del Comune di Palazzuolo sul Senio.

"Questa edizione speciale di 'Puliamo il mondo' è una giornata che fa bene al cuore,” dichiara Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana. “Oltre 120 volontari e volontarie hanno sfidato il caldo per contribuire alle pulizie straordinarie dei fiumi Rovigo e Santerno e sono già stati raccolti diversi quintali di plastica. Sono orgoglioso della mia rete associativa, che ha offerto con generosità le sue competenze e la sua campagna regina Puliamo il Mondo, per accogliere tutte le persone innamorate di questi luoghi".

"Ringrazio di cuore tutti i volontari che hanno partecipato a questa edizione speciale di Puliamo il Mondo dedicata ai fiumi Rovigo e Santerno,” ha detto l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni, “Il loro impegno è un esempio concreto di amore per il territorio e di senso civico. Ringrazio Legambiente per l'organizzazione, tutte le organizzazioni che hanno aderito, i Comuni per il supporto. È stato un bel lavoro di squadra, che ha seguito l'opera importante e imprescindibile degli operatori messi in campo da Protezione Civile e Consorzio di Bonifica. Quest'opera di pulizia, vista la delicatezza dell'operazione e la particolarità dei luoghi, ha avuto un valore davvero eccezionale e sono orgogliosa della risposta dei nostri cittadini".

Fonte: Legambiente Toscana - Ufficio Stampa

