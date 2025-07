Regionali, sindaci della Valdinievole sostengono Giani: "Pronti al bis"

A cento giorni dalle elezioni regionali d’autunno, 9 sindaci della Valdinievole, tra civici e Pd, lanciano un appello compatto a favore della ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Toscana. I primi cittadini di Buggiano, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese e Uzzano esprimono con decisione il loro sostegno:

“Valutiamo in modo molto positivo il primo mandato di Giani – dichiarano – e crediamo che una sua nuova candidatura rappresenti una scelta autorevole, solida, popolare e vincente , come confermato anche stamattina dalla classifica del Sole 24ore che lo vede primo in Italia tra i Governatori del Centrosinistra e quarto in assoluto”.

Nel loro intervento, i sindaci sottolineano anche il ruolo svolto dal Partito Democratico regionale negli ultimi mesi a cui oggi chiedono parole chiare sul buon governo di questi ultimi cinque anni e quindi sulla sua naturale riconferma.

Con la data del voto ormai fissata, gli amministratori locali chiedono chiarezza sulla leadership della coalizione:

“È arrivato il momento di sciogliere il nodo della candidatura. Noi sosteniamo convintamente Giani perché crediamo in una Toscana che continui a crescere sul piano economico, sociale, culturale e delle infrastrutture. Vogliamo un governo regionale vicino ai territori, attento alle esigenze degli enti locali. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo prezioso”.

Il Comunicato è sottoscritto da Daniele Bettarini, Lisa Amidei, Marzia Niccoli, Simona De Caro, Claudio Del Rosso, Gilda Diolaiuti, Riccardo Franchi, Nicola Tesi , Dino Cordio.

