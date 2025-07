Riparazione linea elettrica in via G. B. Vico, istiuito senso unico alternato

A causa di un guasto sulla linea interrata della corrente elettrica, a partire dalle 18 di oggi, lunedì 7 luglio, è previsto un intervento di E-Distribuzione per la sistemazione del guasto.

A causa di questi lavori, sarà istituito un senso unico alternato, regolato da semaforo, in via Vico, zona Carraia, all'altezza del civico 23. I lavori si protrarranno almeno per due giorni, salvo imprevisti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

