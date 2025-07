Santa Maria a Monte, marito e moglie aggrediti e rapinati in casa

Aggrediti e rapinati in casa propria a Santa Maria a Monte marito e moglie, pensionati, sono stati trasportati in ospedale e rimasti sotto choc dall'accaduto. L'assalto nell'abitazione di un imprenditore risale alla sera di sabato 5 luglio nella frazione di Ponticelli e sono in corso le indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto. A riportare la notizia è oggi il quotidiano il Tirreno, che parla di almeno tre uomini incappucciati che per entrare in casa avrebbero aspettato la partenza di alcuni familiari.

Una volta dentro, la moglie per prima li avrebbe sorpresi in alcune stanze ed è stata aggredita. I malviventi avrebbero cercato la cassaforte, minacciando e colpendo la donna, poi immobilizzata e legata, sembra con un filo del telefono. Momenti di terrore che sono proseguiti con il marito, arrivato nella stanza in cerca della moglie e picchiato sempre allo scopo di avere accesso alla cassaforte che però, nella casa, non è presente. Questo quanto riportato sul quotidiano, che riferisce dell'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Marito e moglie, che hanno richiesto aiuto, sono stati portati in ospedale per accertamenti.

In corso le indagini dei carabinieri, sia su quanto portato via dai malviventi, probabilmente alcuni preziosi, sia per identificare gli aggressori ed eventuali possibili complici. Non è escuso che fossero entrati per un furto, ritrovandosi poi di fronte i proprietari di casa e usando la violenza.

