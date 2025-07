Sicurezza Viadotti FiPiLi, Per il cambiamento: "Sollevati interrogativi preoccupanti"

La replica della Città Metropolitana di Firenze sulla situazione della sicurezza dei viadotti della FiPiLi "non fa chiarezza e solleva interrogativi ancora più preoccupanti": lo dichiarano i consiglieri metropolitani di Centrodestra Alessandro Scipioni, Gianni Vinattieri, Claudio Gemelli e Vittorio Picchianti del gruppo 'Per il cambiamento'.

"Se – come viene affermato – la necessità di alcuni interventi straordinari di manutenzione era già nota da tempo, e se questi interventi riguardano la sicurezza delle persone, allora si attende l'annuncio immediato dell'avvio concreto di questi lavori. Qui non siamo davanti a un dibattito accademico o a un problema burocratico, ma a una questione che riguarda la sicurezza dei cittadini, degli automobilisti e dei lavoratori."

I consiglieri ricordano inoltre che "la proposta di deliberazione approvata dal Consiglio Metropolitano — votata anche da noi — non conteneva alcun riferimento a un'ipotetica ordinarietà della situazione dei viadotti. Al contrario, proprio in base alla gravità segnalata, si autorizzava la spesa in somma urgenza, con affidamento diretto e immediato di lavori e studi per circa 200.000 euro. Se oggi, di fronte alle richieste di Ansfisa di interventi immediati, la Città Metropolitana sostiene che tutto fosse già noto e sotto controllo, allora la questione si fa ancora più inquietante: significa che si è scientemente messa a rischio la sicurezza pubblica degli utenti

della FiPiLi."

"Si facciano partire immediatamente i lavori urgenti per la sicurezza dei viadotti - concludono i consiglieri - La sicurezza non può essere rinviata, né coperta con slogan”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate