Svelati i temi dei rioni e la 'rivoluzione' del Palio dei Ciuchi

Un’edizione all’insegna della novità quella che è stata presentata quest’anno dal Comitato Organizzatore della Festa di San Michele, la più attesa e sentita del territorio mediceo. Sabato sera, nella splendida cornice della rocca di Carmignano, infatti, non solo sono stati rivelati i temi che i quattro rioni affronteranno nei loro spettacoli di teatro in strada, ma lo staff ha annunciato una grande rivoluzione nel tradizionale Palio dei Ciuchi.

La manifestazione si terrà sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 settembre, e per ogni sera sono previsti, come sempre, i quattro spettacoli delle contrade e la corsa dei ciuchi. Ma questa volta la corsa è piena di novità. Nell’intento di eliminare partenze false e polemiche che tolgono il sonno ai rionali nei tre giorni di festa, di abolire il cambio ciuco in corsa che metteva in pericolo l’incolumità dei fantini e con l’obiettivo di rispettare gli animali e le leggi che li tutelano, il Comitato si è ispirato ai vari palii della tradizione toscana e ha deciso di istituire una partenza dal box con canapo a tempo. Quindi i 4 animali, montati dal rispettivo fantino, entreranno accompagnati dai palafrenieri in un recinto delimitato da una corda, la quale cadrà dopo un conto alla rovescia di 60 secondi dall’entrata dell’ultimo ciuco. Il box sarà allestito all’altezza della mesticheria. Da lì inizierà il giro, che terminerà come da tradizione all’altezza della farmacia. Non solo. Per rendere il palio più spettacolare, la domenica e il lunedì si raddoppia: saranno due i giri quindi due le partenze, due gli arrivi e due i ciuchi montati da ogni fantino. Cinque, quindi, in tutto le gare che determineranno il punteggio finale e decreteranno il vincitore. Per agevolare la partecipazione del pubblico sarà proiettato sullo schermo gigante un countdown che scandirà il tempo prima delle partenze. In cambio i tifosi dovranno impegnarsi a non entrare nel circuito prima che “i raglianti quadrupedi” non saranno stati rimessi nei rispettivi van.

Grande aspettativa anche per gli spettacoli di teatro in strada di cui intanto sappiamo i titoli: “Cuore senza confini” è l’argomento scelto dal Verde, il Rione dell’Arte, detentore del titolo; “Come un fiore che non passa mai” è il tema del Bianco, il Rione della Torre; “Opzione Z” è quanto metterà in scena il Celeste, il Rione dell’Arcangelo; infine il Giallo, Rione del Leone ha optato per “Te lo do io il boogie woogie”.

Fonte: Ufficio Stampa