'Dante per i borghi' fa tappa a Vinci: unica data in Toscana con Finazzer Flory

Prosegue il viaggio itinerante nei borghi d’Italia. Venti eventi uno per regione. Ideato e con la direzione artistica da Massimiliano Finazzer Flory, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, il Ministero del Turismo, con il patrocinio del Giubileo 2025. La quindicesima tappa di “Dante per i borghi. Viaggio favoloso nell’Italia che c’è”, arriva a Vinci (FI),grazie alla collaborazione del Comune di Vinci, mercoledì 9 luglio alle ore 18.00 al Museo Leonardiano-Palazzina Uzielli.

"L’idea di questa iniziativa è di dare un senso all’esilio del nostro Padre della Patria, camminando con lui per rifondare ogni giorno l’Italia a partire da una letteratura di fede, di speranza, di carità», commenta l’ideatore e direttore artistico Massimiliano Finazzer Flory. «Con essa si presenta una straordinaria possibilità, di vivere un cammino alla riscoperta del paesaggio con la poesia, alla partecipazione di saperi e sapori della propria storia".

"Pare – prosegue Finazzer Flory – che Leonardo da Vinci possedesse un manoscritto di Dante ai tempi in cui lavorava alla bottega del Verrocchio. Dal folle volo di Ulisse del poeta Alighieri a quello che Dante compie come pellegrino verso il paradiso celeste. Da lì Dante vede l’aiuola che ci fa tanto feroci ovvero la terra che noi maltrattiamo. Dante nel suo volo che continua ancora oggi vede Leonardo suo lettore

che commenta quel visibile parlare novello a noi perché qui non si trova. Un viaggio a due sorprendente. Ma un altro tema allude al volo verso il sole ed è un colore il rubecchio che unisce la pittura alla poesia ... Dante e Leonardo".

Il Sindaco di Vinci, Daniele Vanni, afferma: "Accogliamo con piacere questo evento, a Vinci si terrà peraltro l’unica tappa prevista per la Toscana. E siamo sicuri che sarà un’iniziativa interessante, per un’esperienza senz’altro formativa. Oltre che un’opportunità per il territorio sotto molteplici punti di vista".

La Vice-Sindaco di Vinci, Daniela Fioravanti, aggiunge: "Ospitare a Vinci un’iniziativa del genere è motivo di orgoglio, oltre che di soddisfazione; un appuntamento importante dal punto di vista culturale, basato sulla figura di Dante. Ma che rappresenterà anche una

vetrina importante per Vinci, dando la possibilità ai partecipanti di conoscere ed apprezzare le proposte enogastronomiche del territorio".

Interventi di saluto: Daniele Vanni, Sindaco del Comune di Vinci, Roberta Barsanti, Direttrice Museo Leonardiano, Vinci

Lezione di geografia con Filippo Randelli per orientarci meglio su questa terra. Letture teatrali dalla Divina Commedia interpretate da Massimiliano Finazzer Flory, un viaggio tra le stelle perdute, indicate e ritrovate.

Alla conclusione in collaborazione con Luigi Micheli Presidente strada dell’olio e del vino del Montalbano le colline di Leonardo assaggi dei prodotti locali offerti per un momento di convivialità.

“Il progetto Dante per i borghi viaggio favoloso nell’Italia che c’è offre un’opportunità unica per riscoprire la bellezza dell’Italia attraverso gli occhi e le rime di Dante, coniugando cultura, turismo e valorizzazione del territorio, proponendo al turista un’esperienza immersiva e coinvolgente all’insegna di poesia, storia e sapori locali – commenta il Ministero del Turismo –. Un’iniziativa, per altro, che si inserisce perfettamente nelle dinamiche del Giubileo 2025 e che si fa portabandiera del turismo delle radici, invitando i viaggiatori a scoprire o riscoprire i borghi ricchi di storia, arte e tradizione”.

Ingresso libero. Info: 328.4350225/Ufficio Turistico di Vinci 0571933585

