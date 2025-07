Volotea, nuovo collegamento tra Firenze e Alghero

Prosegue l'espansione del network Volotea dall’aeroporto Amerigo Vespucci: ha preso ufficialmente il via ieri, domenica 6 luglio, il nuovo collegamento diretto con Alghero. La rotta, operata in esclusiva dalla compagnia aerea low-cost delle città di piccole e medie dimensioni, è disponibile due volte a settimana, il mercoledì e la domenica, offrendo ai viaggiatori toscani oltre 5.000 posti complessivi per raggiungere la splendida costa nord-occidentale della Sardegna.

Questa nuova tratta conferma l’impegno di Volotea a supportare la mobilità estiva dei passeggeri in partenza dalla Toscana, offrendo soluzioni comode e dirette per trascorrere le vacanze all’insegna del relax. Con questo volo, la compagnia risponde alla forte domanda di collegamenti leisure, rafforzando al contempo la propria presenza sullo scalo fiorentino.

“La rotta Firenze-Alghero rappresenta un ulteriore tassello nella nostra strategia di crescita in Toscana – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Questo nuovo collegamento è stato pensato per rispondere alle esigenze di vacanza dei tanti viaggiatori toscani che ogni estate scelgono la Sardegna per il suo mare e le sue bellezze naturali. Siamo felici di offrire loro una soluzione comoda e diretta da Firenze, con cui potranno raggiungere facilmente una delle località più affascinanti dell’isola”.

“L’apertura della nuova rotta verso Alghero testimonia il continuo impegno per il consolidamento e ampliamento del network del nostro scalo, in sinergia con partner strategici come Volotea – ha dichiarato Toscana Aeroporti -. Ogni nuovo collegamento rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare l’accessibilità del territorio, offrendo soluzioni di mobilità efficienti sia ai residenti che ai turisti”.

Per il 2025, Volotea opera dall’aeroporto di Firenze 12 collegamenti: 5 verso l’Italia (Alghero – novità 2025, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo) e 4 verso la Francia (Bordeaux, Lione, Nantes, Tolosa), 1 verso la Germania (Amburgo), 1 verso la Repubblica Ceca (Praga) e 1 verso la Spagna (Bilbao).

Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2025, Volotea conferma per quest’anno anche i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani.

Fonte: Toscana Aeroporti - Ufficio stampa