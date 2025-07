Al Museo di Fucecchio proseguono le serate dedicate alle Notti dell’Archeologia

Proseguono al Museo Civico e Diocesano di Fucecchio gli appuntamenti estivi serali inseriti all’interno della rassegna “Estate a Fucecchio – Magia sulla Città”.

Giovedì 10 luglio, all’interno delle iniziative legate al Progetto Etruschi 1985/2025 della Regione Toscana, e in concomitanza con le Notti dell’Archeologia dedicate a “Gli Etruschi e la loro fortuna”, in programma una conferenza sul tema “La città etrusca di Gonfienti”. Alle 21:30, nel cortile del museo, Arianna Vernillo, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze, presenterà la più recente e sorprendente scoperta, nella piana fiorentina, di una città etrusca e romana fin qui sconosciuta. Rivelata inaspettatamente dai lavori per l’interporto e preceduta da un vasto villaggio dell’età del Bronzo, saranno descritti la città di Gonfienti e il nuovo museo che ne espone i ricchi materiali, tra cui una coppa dipinta dall’ateniese Douris intorno al 475-470 a.C.

Venerdì 11, in programma invece un appuntamento dedicato ai più piccoli. Alle 21:30 al via una caccia al tesoro archeologica con enigmi da risolvere, misteri da svelare e un tesoro da scoprire in una notte avventurosa tra le sale del museo. Armati di taccuino e indizi i piccoli esploratori si immergeranno nelle storie più antiche nascoste nel museo tra fossili, reperti Etruschi e tante altre sorprendenti meraviglie.

Le iniziative del Museo di Fucecchio proseguiranno mercoledì 16 e venerdì 25 luglio, rispettivamente con un laboratorio di scrittura etrusca dedicato ai bambini e una visita serale guidata alle collezioni del museo.

Ricordiamo che per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione al numero 0571 268262 o via mail all’indirizzo museocivico@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa