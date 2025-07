Bagni di Lucca, albero caduto sulla statale 12: traffico deviato e disagi temporanei alla circolazione

Sulla strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” sono attive limitazioni temporanee al transito nel centro abitato di Bagni di Lucca, per consentire ai Vigili del Fuoco le operazioni di rimozione di un albero caduto in un’area esterna alla sede stradale.

I veicoli leggeri vengono deviati sulla viabilità secondaria, mentre i mezzi pesanti vengono temporaneamente fermati fino al termine delle operazioni. A breve le operazioni saranno sospese per circa trenta minuti per consentire il deflusso dei mezzi pesanti fermi e, a seguire, riprenderanno fino al termine, previsto nel pomeriggio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Fonte: ANAS - Ufficio Stampa

Notizie correlate