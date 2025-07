Cade da cinque metri mentre lavora, grave 65enne a Perignano

Un incidente sul lavoro è avvenuto a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari. Verso il pomeriggio dell'8 luglio un 65enne è caduto da cinque metri lavorando in un capannone ed è stato portato in gravi condizioni in ospedale.

Si è trattato di una caduta accidentale durante lo svolgimento di un’attività lavorativa. L’impatto ha causato all'uomo un politrauma, ma i parametri vitali sono rimasti conservati fino all'arrivo dei soccorsi.

Sul posto i sanitari inviati dal 118 ma anche le forze dell'ordine.