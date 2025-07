Cade da trattore, muore 75enne in Versilia

Un uomo di 75 anni ha perso la vita questa mattina, intorno alle 7, a Gualdo, frazione collinare del comune di Massarosa , a causa di una caduta da un trattore. L’incidente è avvenuto su una strada sterrata. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo è uscito di strada ed è finito in un fossato; l’uomo sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Viareggio, ma per il 75enne non c’era ormai più nulla da fare. I carabinieri della stazione di Massarosa hanno eseguito i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

