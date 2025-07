Cena solidale con i Festaioli di Roffia: "Un gesto concreto per chi ha più bisogno"

Una serata di comunità, un momento di condivisione semplice ma denso di significato: sabato 12 luglio, presso il suggestivo Campino della Pace a Roffia, si terrà una cena solidale il cui ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione Famiglie Handicappati ODV. Un gesto che non è solo simbolico, ma profondamente sentito: un piacere, prima ancora che un dovere, offrire un contributo a chi quotidianamente si prende cura con dedizione e amore delle persone più fragili.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale I Festaioli di Roffia, da sempre al fianco delle realtà del territorio, con lo sguardo rivolto ai bisogni sociali e alla costruzione di una comunità più unita, solidale e consapevole.

In un tempo in cui troppo spesso prevalgono l’egoismo e la disattenzione verso l’altro, questa cena rappresenta un abbraccio collettivo, un atto di vicinanza concreta, un modo per ricordare che la solidarietà è la forza invisibile che tiene insieme le nostre radici.

I Festaioli di Roffia confermano, ancora una volta, il proprio impegno nel sociale, camminando accanto alle associazioni e alle famiglie, rendendosi ponte tra il cuore della comunità e chi ha bisogno di essere sostenuto.

È necessaria la prenotazione. Per partecipare, contattare Emiliana al numero 335 1216739 (chiamare nel pomeriggio). Vi aspettiamo numerosi, per una serata in cui il gusto della buona cucina si fonderà con il sapore autentico dell’altruismo.

Fonte: Associazione Culturale I Festaioli di Roffia

