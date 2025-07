Certaldo si veste a festa: musiche, colori e show per Mercantia 2025

Dal 16 al 20 luglio 2025 il borgo medievale di Certaldo (FI) accoglie la 37ª edizione di Mercantia, il festival internazionale del Quarto Teatro, diretto da Alessandro Gigli. Un appuntamento simbolico e creativo che porta in scena, ogni sera, un sogno condiviso: oltre 120 artisti e 40 compagnie da tutto il mondo daranno vita a un programma che trasforma il borgo in un teatro totale.

“La Terra di un sogno” è il tema scelto per questa edizione che vedrà avvicendarsi tra le strade, le piazze e i vicoli del borgo di Boccaccio teatro fisico, acrobatica, danza verticale, musica dal vivo, teatro di figura, clownerie e performance immersive. Ogni linguaggio trova a Certaldo il proprio spazio scenico: dalle cripte alle terrazze, dai giardini segreti alle piazze, tutto diventa palcoscenico, incontro, narrazione.

Tra le compagnie internazionali protagoniste, spicca il collettivo olandese Close Act, che con “Birdmen” propone una coreografia urbana tra cielo e terra, dove trampolieri si trasformano in creature alate che attraversano lo spazio scenico come uccelli giganti. Dall’Inghilterra arrivano i Graffiti Classics con “Frolics and Laughter”, cabaret musicale che fonde folk, commedia, opera, bluegrass e danza, in un mix virtuosistico e coinvolgente.

L’energia dell’arte di strada esplode con l’argentino Mencho Sosa, il cui “Football Show” mescola freestyle calcistico, giocoleria e comicità. Da un’idea di Luigi Sicuranza, oggi reinterpretata da Pietro Rasoti e Miriam Calautti (MascheraViva), Alto Livello porta a Certaldo uno spettacolo di trasformismo su trampoli di grande impatto visivo.

Il versante più dinamico e sonoro del festival è affidato alle marching band: la Fantomatik Orchestra, la Zastava Orkestar con il suo “The Leap Zastava” ispirato ai film di Kusturiça, e la Badabimbumband con lo spettacolo “Wanna Gonna Show” che attraversa sonorità del folklore europeo da Grecia, Finlandia, Portogallo, fino al kletzmer e alla musica bulgara.

L’acrobatica poetica è al centro delle performance del gruppo tedesco Vertical Theatre, che con “Drunken Master” sfida la gravità con un palo oscillante a diversi metri d’altezza. Dalla Finlandia arriva la Lumo Company con “Indigo”, una fiaba fisica che unisce danza contemporanea e cavalli meccanici, mentre la compagnia House of Mask and Mime, tra Thailandia e Giappone, stupisce con teatro muto ed estetica visuale di forte impatto.

Tra gli italiani, si segnala Cafelulé con “Leggero”, una coreografia di mani e abbracci che racconta la fragilità umana in forma danzata. La Compagnia Trioche, già apprezzata nelle precedenti edizioni, torna con “Meglio Tarde che mai”, spettacolo musicale comico che gioca con l’improvvisazione e il talento vocale.

Non manca la parola: Davide Riondino e Maurizio Fiorilla propongono “Decameron: canzoni e storie”, performance site-specific all’interno del giardino di Casa Boccaccio, tra letteratura e canto popolare. La comicità surreale e fisica è invece affidata a Arnaldo Mangini, volto amato del mimo contemporaneo, con il suo one-man-show “This is Crazy”.

A cura del direttore artistico Alessandro Gigli, la serata conclusiva del 20 luglio si trasforma in un attraversamento corale del borgo con un evento finale che riunisce bande musicali, acrobati, giocolieri e performer in una grande sfilata collettiva. Un corteo festoso dove tutti gli artisti daranno vita a un ultimo e inedito omaggio al festival, tra musica, performance e teatro.

Il festival è ad accesso gratuito a Certaldo Bassa mentre per Certaldo Alta si rimanda al seguente link per acquisto biglietti: https://www.ticketone.it/artist/mercantia/ o alla biglietteria a Piazza Boccaccio.

Notizie correlate