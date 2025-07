Non è estate senza cinema all'aperto: mappa delle proiezioni tra Cuoio ed Empolese

Film italiani o internazionali, d'autore o d'animazione, pellicole per tutte le età da vedere seduti nelle piazze o nei giardini sotto le stelle. Con l'estate torna il cinema nei paesi, nelle frazioni e nelle città: di seguito una mappa degli appuntamenti della stagione 2025 sul territorio, per chi è a caccia di una serata con il grande schermo rigorosamente all'aperto. Programmi e città sono in aggiornamento.

Cinema all'aperto nell'Empolese Valdelsa e Cuoio

Montopoli in Val d'Arno. Al via lunedì 7 luglio, al giardino della scuola dell'infanzia di San Romano in via XXV Aprile, con Kung Fu Panda 4. Seguono lunedì 14 luglio, a Casteldelbosco, anche qui nel cortile della scuola della frazione, con il film di animazione Disney Encanto. Sempre targato Disney anche l'appuntamento di lunedì 21 luglio nel Capoluogo, al giardino del Museo Civico in via Guicciardini 55, con il film animato Raya e l'ultimo drago. Sarà invece il turno di Capanne, in piazza Vittorio Veneto, lunedì 28 luglio con If - Gli amici immaginari. Ad agosto doppio appuntamento a Marti: venerdì 1 nella terrazza del circolo Arci martigiano Tom Benetollo con il film d'animazione d'avventura Ron - Un amico fuori misura e infine, per la gioia dei più grandi, sabato 9 agosto nello stesso luogo, con il film premio oscar Green Book, con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Tutti gli spettacoli, a ingresso gratuito, inizieranno alle 21.15.

San Miniato. Si inizia il 6 luglio con "Amici miei" al campo sportivo di Corazzano (prima della proiezione apericena a cura del Circolo, info: 335 6205101), mentre il 9 luglio è la volta di "Prendi il volo" al Circolo Arci "Pannocchia" di Ponte a Egola. Il 13 luglio, in piazza Caduti di Bologna a Ponte a Elsa, verrà proiettato "Kung fu Panda 4", il 16 luglio al Circolo Arci de La Catena ci sarà "La treccia" (prima della proiezione apericena a cura del Circolo, info: 349 3803609), proiezione organizzata in collaborazione con la Commissione pari opportunità. Il 20 luglio, ai giardini pubblici in località Casotti a San Romano, "Il grande giorno"; si prosegue il 23 luglio, al Circolo Arci a Molino d'Egola, con "Romeo è Giulietta"; il 27 luglio nella piazzetta della Parrocchia a Roffia, verrà proiettato "Un mondo a parte", mentre l'ultimo appuntamento del mese di luglio sarà il 30, al campo sportivo de La Serra con "Grazie ragazzi". Il 3 agosto, al Circolo Arci a San Miniato Basso, verrà proiettato "Il diritto di contare", serata organizzata in collaborazione con la Commissione pari opportunità; il 7 agosto, in piazza XX Settembre a San Miniato, "Ad ovest di Paperino" e il 10 agosto, al Circolo Arci de La Scala, "The Holdovers - Lezioni di vita". Tutti gli spettacoli, a ingresso gratuito, inizieranno alle 21.15.

Empoli. Tutto luglio in compagnia con la programmazione del Giardino dell'Excelsior: appuntamento ogni sera alle 21.30 (biglietti: intero 7,50€, ridotto 5,50€, titoli italiani 3,50€), ingresso dall'entrata principale del cinema in via Ridolfi. Di seguito la locandina con i film in programma:

A Empoli il cinema all'aperto continuerà anche ad agosto, con una rassegna nell'estate empolese in tutte le frazioni. Prossimamente date e titoli.

Montespertoli. La rassegna si svolge da domenica 15 giugno a domenica 10 agosto 2025, nel giardino della Scuola Primaria “N. Machiavelli”, con proiezioni ogni settimana il martedì e la domenica alle 21.30. GIUGNO: Domenica 15 giugno – Berlinguer la grande ambizione, Martedì 17 giugno – Le Assaggiatrici, Domenica 22 giugno – Conclave, Martedì 24 giugno – Emilia Pérez, Domenica 29 giugno – Follemente. LUGLIO: Martedì 1 luglio – La casa degli sguardi, Martedì 8 luglio – Il seme del fico sacro, Domenica 13 luglio – La vita dei grandi, Martedì 15 luglio – Io sono ancora qui, Domenica 20 luglio – Us Palmense, Martedì 22 luglio – Il maestro che promise il mare, Martedì 29 luglio – Il Nibbio. AGOSTO: Martedì 7 agosto – Vermiglio, Domenica 10 agosto – A Complete Unknown. Accanto alla programmazione del cinema estivo, andrà in "scena" l’approfondimento del lunedì nel contenitore "Chi salverà il mondo", presentazioni di libri con l’autore, film di valore sociale e culturale, spettacoli teatrali. Il primo appuntamento sarà il 3 luglio con uno spettacolo teatrale prodotto dal Teatro popolare d’arte di Lastra a Signa, le serate del 7, 14 e 21 vedranno la proiezione di 3 film importanti nell’ottica di diritti civili, i film saranno anticipati da una presentazione di un critico (Giovedì 3 luglio – Spettacolo teatrale • Lunedì 7 luglio – Film Fuori • Lunedì 14 luglio – Film No other land • Lunedì 21 luglio – Film Queer). L’ingresso è a prezzo popolare (5 euro, ridotto 4 euro per over 65 e under 14).

Castelfiorentino. Al via sabato 5 luglio con il film "Here" di Robert Zemeckis con Tom Hanks, anche martedì 8. Sabato 12 e martedì 15 è la volta del film d’animazione “Flow-un mondo da salvare”; “Io sono la fine del mondo” di Gennaro Nunziante sabato 19 e martedì 22 e “Nonostante” di e con Valerio Mastandrea sabato 26 e martedì 29 luglio. La programmazione estiva del Cinema Mario Monicelli di Castelfiorentino, gestito dalla Fondazione Teatro del Popolo, si terrà nel cortile del Centro culturale Cambio. Il biglietto d’ingresso per tutti i film è di 3,50 euro, ingresso ed acquisto dei biglietti direttamente dal Centro culturale in Corso Matteotti, 18, a breve distanza dal Teatro del Popolo e dal Ridotto del Teatro.

Firenze e Toscana

Firenze. Tra le rassegne estive si segnalano: da martedì 8 luglio a domenica 24 agosto la sesta edizione di "Cinema in villa" nella panoramica Terrazza Belvedere del Giardino Bardini: in programma grandi titoli della stagione passata, le migliori uscite estive, film in lingua originale e incontri con registi (Qui il programma). Fino al 27 luglio, nel cartellone dell'Estate Fiorentina del Comune di Firenze, appuntamento con l'arena cinematografica estiva "Apriti Cinema", a ingresso gratuito in piazza Pitti (Qui il programma).

Pisa. Nelle domeniche di luglio e agosto proiezioni sul litorale, con il cinema all'aperto al parco di Ciclilandia a Tirrenia (Qui il programma).

Pontedera. Ampio cartellone quello del "Cinema Sotto le Stelle" a Pontedera: dal 3 luglio ininterrottamente fino al 31 agosto, proiezioni ogni sera a partire dalle 21.30 nell'area mercato, lungo la Tosco Romagnola (Qui il programma).