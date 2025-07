Corsi di specializzazione per attività di sostegno, pubblicato il bando di UniSi

L'Università di Siena ha attivato la selezione per l'accesso ai Percorsi di Specializzazione per Attività di Sostegno (percorsi 40 CFU).

Questi i posti banditi: 25 posti per la scuola dell'infanzia, 150 posti per la scuola primaria, 50 posti per la scuola secondaria di I grado, 59 posti per la scuola secondaria di II grado.

La presentazione delle domande è già aperta e terminerà al 21 luglio (ore 12).

Il bando e le modalità di partecipazione sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai Corsi di Specializzazione sul Sostegno a.a. 2024-25: www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2024-25-corsi-di .

Per maggiori informazioni è possibile prendere contattare: formazioneinsegnanti@unisi.it, info.sostegno@unisi.it

Possono accedere ai percorsi di formazione i/le docenti che sono in possesso sia del titolo di studio necessario per l’insegnamento nel grado di istruzione specifico, sia di titoli professionali, tra cui alla data del 31 agosto 2024, almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non continuativi, svolti nelle scuole statali o paritarie nei cinque anni precedenti (dal 2019/2020 al 2023/2024) relativi al medesimo grado di istruzione a cui si vuole accedere per la selezione.

Non sono previste prove preselettive, né scritte o orali per l’accesso al corso.

Le attività didattiche si tengono in modalità online sincrona, sia per gli insegnamenti che per i laboratori, a partire dalla fine del mese di luglio 2025. Il calendario didattico è pubblicato alla pagina: https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2024-25-corsi-di-2 .

Il titolo rilasciato è il titolo di Specializzazione universitario per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Fonte: Università di Siena