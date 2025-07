Grave incidente questa sera a Pietrasanta dove un bambino di 12 anni, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un'auto. È successo poco prima delle 18 in via Tremaiola dove sono intervenuti l'elisoccorso Pegaso, più mezzi di soccorso inviati dal 118 e la polizia municipale. Da quanto emerso il 12enne avrebbe riportato un trauma cranico ed è stato trasferito, cosciente, con l'elisoccorso in codice rosso per dinamica al Meyer di Firenze.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: