Empoli, aperto il bando per l’uso pomeridiano delle palestre scolastiche: domande entro il 28 luglio

È stato pubblicato l'avviso pubblico per l'utilizzo temporaneo in orario extradidattico delle palestre scolastiche comunali di Empoli per la stagione sportiva 2025/2026. L'obiettivo è quello di concedere ad associazioni e società sportive gli impianti presenti, un patrimonio pubblico di primaria importanza, costruito principalmente per le esigenze didattiche degli alunni ma che si apre alla cittadinanza dopo il suono dell'ultima campanella. Così facendo, si risponde al principio di favorire l'inclusione, la salute, l'educazione e la partecipazione attiva alla vita della comunità che è propria di un servizio di interesse generale come lo sport.

Le palestre potranno essere utilizzate in orario extrascolastico dalle ore 17 alle ore 23, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola. La partecipazione al bando è riservata ai soggetti aventi sede legale nel comune di Empoli o nei comuni confinanti.

Le domande, redatte esclusivamente sul modello allegato, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e trasmesse entro e non oltre le ore 12 di lunedì 28 luglio unicamente via PEC all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it, riportando nell’oggetto: “Avviso per autorizzazione in uso temporaneo delle Palestre Scolastiche Comunali”.

La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:

A) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 (per i soggetti non iscritti all’Albo delle Associazioni Comunali);

B) Copia del modello di affiliazione per l’anno sportivo 2025/2026, vidimato dall’ente di riferimento;

C) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

D) Attestazione di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo Sport, in attuazione del D.Lgs. 39/2021 e successive modificazioni, in sostituzione del precedente Registro CONI;

E) Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.

F) Dichiarazione sull’attività sportiva per l’AS 2025/26

Possono presentare domanda per l’autorizzazione d’uso delle Palestre suddette:

- Associazioni e Società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Enti di Promozione Sportiva (EPS), Discipline Sportive Associate (DSA) o Associazioni Benemerite (AB), riconosciuti dal CONI; nonché gli stessi Enti di affiliazione

- In possesso di sede legale nel Comune di Empoli o in Comuni confinanti

- Costituite in forma non lucrativa, con finalità statutarie coerenti con la promozione sportiva, educativa e sociale, in particolare rivolta a bambini, adolescenti e giovani.

Le palestre disponibili sono le due (maggiore e minore) della scuola 'Busoni' di via Sanzio, la palestra della scuola 'Vanghetti' di via Liguria, la quella della scuola primaria di via Lorenzoni a Ponte a Elsa, la palestra dell'Itc 'Fermi' di via Bonistallo, quella del liceo scientifico 'Il Pontormo' di via Sanzio e lo spazio per attività motorie della scuola primaria di via Osteria Bianca a Ponte a Elsa.

LA DICHIARAZIONE - L'assessora allo Sport, Laura Mannucci, commenta: "Siamo riusciti con anticipo rispetto agli scorsi anni a presentare il bando così da poter dare modo alle società e alle associazioni del territorio di organizzarsi e di avere una risposta pronta in vista della stagione sportiva di settembre. Confidiamo molto nel valore delle attività sportive pomeridiane e con questo bando diamo un supporto alle società, che riescono così ad avere spazi adeguati per le loro attività".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa