FdI Pontedera: "Green Park sottoposto a sequestro. Fallimento nella gestione vicenda Keu"

"Questa mattina l’USL ha apposto un cartello di sequestro giudiziario all’ingresso dell’area del Green Park, l’area al centro della vicenda Keu. È un fatto che conferma ciò che come Fratelli d’Italia denunciamo da anni: il fallimento completo dell’amministrazione Franconi nella gestione di una delle più gravi emergenze ambientali della storia del nostro territorio". Così in una nota Fratelli d'Italia Pontedera, a firma del capogruppo Matteo Bagnoli: "Per anni sono state promesse ai cittadini delle bonifiche: tutti annunci da campagna elettorale. Solo pochi mesi fa si parlava di chiusura lavori entro settembre 2025. Una promessa svanita nel nulla. I lavori sono iniziati per poi fermarsi quasi immediatamente, dopo la riscoperta dei cumuli di KEU e l’averne rimossa una piccola parte. Da quel momento, silenzio. Abbandono. Oggi il sequestro: ‘Oggetto sequestrato a disposizione dell’Autorità giudiziaria’".

"Un’amministrazione seria avrebbe già provveduto alla bonifica, a sue spese, per poi rivalersi sui responsabili. Invece Franconi ha preferito attendere entrando in un infinita serie di procedimenti giudiziari, rimandando a data da destinarsi bonifica. Fratelli d’Italia - concludono - chiede con forza: Quali sono le motivazioni del sequestro? Perché i lavori sono fermi? Quando sarà smaltito tutto il keu? I cittadini di Pontedera hanno diritto alla verità e soprattutto alla tutela della salute pubblica".

