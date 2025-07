Fucecchio, gazebo della Lega in piazza per parlare di ordine pubblico e sicurezza

Domani 9 luglio a Fucecchio (Fi), nuova iniziativa della locale Sezione della Lega sui temi della Tutela dell'Ordine pubblico e della Sicurezza dei cittadini per porre l'occhio sulle problematiche locali (Piazza Montanelli, Corso Matteotti e altre zone del Capoluogo, sistema collinare delle Cerbaie etc.), ma anche per ricordare alla cittadinanza che con il nuovo Decreto Sicurezza convertito in legge dello Stato, avremo più tutele per ci difende, più Sicurezza per i cittadini e meno impunità per chi delinque.

All'iniziativa che avrà luogo domani 9 luglio in Piazza XX Settembre presso il mercato settimanale dove sarà allestito un gazebo informativo dalle ore 8,45 alle ore 12,30 parteciperà tra gli altri, Marco Cordone (Segretario della locale Sezione del Carroccio e Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze), che in merito ha dichiarato: "Questa manifestazione come altre svoltesi in precedenza, ha per oggetto il Decreto Sicurezza che è diventato legge dello Stato e quindi ha una valenza nazionale con forti ripercussioni a livello locale ma ha anche una valenza locale perché il Sindaco Emma Donnini nonostante i numerosi solleciti, non ci ha dato ancora una risposta alla nostra richiesta di sapere, una volta per tutte, che fine abbia fatto il progetto della Tenenza dei Carabinieri. Viste le note difficoltà burocratiche, al Comune non conveniva aprire una trattativa con la Legione Carabinieri Toscana ai fini della vendita all'Arma dell'edificio Landini Marchiani di piazza XX Settembre all'incrocio con Vicolo delle Carbonaie e trasferire la sede della Polizia municipale nella struttura di piazza Montanelli, oggi sede della Stazione dei Carabinieri di Fucecchio? Abbiamo sempre cercato di fare un'opposizione costruttiva ma cercheremo di perseguire l'obiettivo della realizzazione della Tenenza con la massima determinazione e con tutte le competenze necessarie in nostro possesso".

Fonte: Lega Salvini Premier Fucecchio - Ufficio Stampa

