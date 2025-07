"Governare l'intelligenza artificiale per non subirla", a Firenze il convegno per sindaci, assessori e tecnici

Mercoledì 16 luglio, dalle ore 10.00 alle 13.30 presso la Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, si terrà il convegno “Governare l’AI per non subirla”, promosso da LS Lexjus Sinacta, Confindustria Toscana Centro e Costa e Città Metropolitana di Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Ali Toscana.

L’incontro, rivolto a Sindaci, Assessori, Dirigenti e tecnici dei Comuni toscani, nasce con l’obiettivo di promuovere un confronto concreto sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, affrontandone aspetti giuridici, strategici, scientifici e applicativi.

PROGRAMMA

Ore 10.00 – Saluti istituzionali

Alessio Mantellassi, Vicesindaco Città Metropolitana di Firenze, Sindaco di Empoli

Laura Sparavigna, Assessora Innovazione Comune di Firenze

Nicola Armentano, Città Metropolitana di Firenze

Andrea Marrucci, Presidente ALI Toscana, Sindaco di San Gimignano

Stefano Ciuoffo, Assessore Sistemi Informativi e E-Government, Regione Toscana

Ore 11.00 – Sessione giuridica, strategica e accademica

Il quadro giuridico e strategico come fondamento per un’Intelligenza Artificiale pubblica, trasparente e utile

Leonardo Bianchini, LS Lexjus Sinacta – L’AI Act e la regolazione dell’Intelligenza Artificiale nella PA

Alessandro Sordi, Vicepresidente Confindustria Toscana Centro e Costa – Innovazione pubblica e Territorio: una strategia condivisa per la trasformazione digitale della PA

Gianluca Vannuccini, Direttore Sistemi Informativi Regione Toscana – Dalla strategia all’azione: l’IA nella PA toscana

Prof. Alessandro Mecocci, Università di Siena – Come funziona davvero l’IA: basi scientifiche e conseguenze per le istituzioni

Andrea Belardinelli, Responsabile Sistemi Informativi Sanità Digitale Regione Toscana

Ore 12.00 – Sessione tecnica e applicativa

Progetti, modelli e soluzioni concrete a supporto della trasformazione digitale della PA

Federico Trippi, Ph.D., Limens – Sportelli digitali e IA conversazionale per Comuni smart

Ilaria D’Uva, D’Uva Workshop – IA e patrimonio culturale: interazione, inclusione, sostenibilità

Michele Tosi, Wind Tre – Big data mobili per una PA proattiva e data-driven

Marco Morana, Qi-Lab – IA nella gestione delle segnalazioni urbane: efficienza e manutenzione predittiva

Enzo La Rosa, ReQurv – Formazione adattiva nella PA: dati predittivi contro l’abbandono scolastico

Niccolò Chierroni, MERMEC Engineering – Territorio sotto controllo: IA e sicurezza urbana

Roberto Marseglia, Alia Multiutility – Algoritmi predittivi nei servizi pubblici essenziali

Ore 13.15 – Conclusioni

LS Lexjus Sinacta

Verso un quadro normativo e operativo condiviso: la necessità di un osservatorio permanente tra giuristi, tecnologi e istituzioni per un’IA etica e sostenibile

Ore 13.30 – Light Lunch

Per informazioni e iscrizioni:

https://bit.ly/AIFirenze16luglio

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta per affrontare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione con strumenti efficaci, nel rispetto dei principi di trasparenza, sostenibilità e partecipazione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa