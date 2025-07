Guardia di Finanza di Livorno, avvicendamento al Comando Provinciale: ecco il Colonnello Forcina

Il Colonnello t.ST Cesare Antuofermo, dopo tre anni di permanenza alla sede di Livorno, cede l’incarico di Comandante Provinciale e, nei giorni a seguire, assumerà, a Roma, un nuovo mandato presso i Reparti Speciali.

A subentrargli è il Colonnello t.SPEF Gianluca Forcina, proveniente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma.

L’avvicendamento si è svolto nel pomeriggio di ieri presso la caserma “Russo”, alla presenza dei Comandanti dei dipendenti Reparti della provincia: il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e il Gruppo di Livorno, le Compagnie di Cecina, Piombino e Portoferraio. Presente anche una rappresentanza del Personale Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri in servizio, delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale e delle Sezioni A.N.F.I.

Ha presenziato l’evento il Comandante Regionale Toscana, Generale di Divisione Giuseppe Magliocco, ad ulteriore testimonianza della costante attenzione e vicinanza dell’Ufficiale Generale a tutte le Fiamme Gialle labroniche.

Il Generale ha ringraziato il Colonnello Antuofermo per l’intensa e proficua opera prestata negli anni trascorsi a Livorno, che ha portato al raggiungimento di significativi risultati di servizio, così contribuendo a consolidare e rafforzare nella provincia il ruolo di polizia economico - finanziaria della Guardia di Finanza a contrasto di ogni forma di illegalità e criminalità.

L’Autorità ha poi presentato ai militari schierati il Colonnello Forcina, cui ha testimoniato il proprio apprezzamento, formulandogli i migliori auspici di buon lavoro, nel solco tracciato dal collega uscente.

Il Colonnello t.SPEF Gianluca Forcina è nato Formia (LT) il 16.07.1977, si è arruolato nel Corpo nel 1996, prima come Allievo Finanziere, poi come Allievo Sottufficiale e, infine, come Allievo Ufficiale entrando in Accademia nel 1998. È stato promosso al grado attuale il 01 gennaio 2023.

Nel corso della carriera, ha ricoperto incarichi presso la Tenenza di Vieste, quale Comandante, presso l’allora Nucleo di polizia tributaria di Milano, quale Comandante di Sezione, presso il Comando Generale del Corpo, quale Capo Sezione Reclutamento e Capo Sezione Stato giuridico, presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, quale Capo Sezione e, infine, presso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, quale Comandante del Gruppo Tutela del Risparmio.

Si è laureato in Giurisprudenza e in Economia rispettivamente presso le Università di Tor Vergata a Roma e Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha conseguito il Master in diritto tributario internazionale presso l’Università LUMSA di Roma ed è titolato “Scuola di Polizia Economico Finanziaria”.

Ha insegnato Diritto tributario e materie tecnico-giuridiche presso l’Accademia e la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria del Corpo.

