Idoneità alloggiative: primi risultati positivi del nuovo Regolamento, al via nuove strategie di controllo

Dal 1 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle idoneità alloggiative, promosso dall'amministrazione comunale e approvato all'unanimità nella seduta di Consiglio Comunale del 25 settembre 2024.

A sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, volto a sistematizzare e ottimizzare procedure e verifiche da parte degli uffici comunali riguardo ai requisiti e parametri necessari per il rilascio delle attestazioni di idoneità dell’alloggio, i risultati sono incoraggianti.

La prima applicazione delle nuove disposizioni regolamentari ha fatto registrare un netto calo del rapporto tra richieste presentate e attestazioni rilasciate, che per il momento passa dal 78% del 2024 (o addirittura dal circa 90% del quinquennio dal 2018- 2023) all’attuale 51% circa.

A corollario di questo risultato incoraggiante, saranno messe in campo nuove strategie atte a un monitoraggio più specifico sulle istanze incomplete e in sospeso, attraverso richieste di integrazione da parte degli uffici e controlli da parte della Polizia Municipale, per verificare la natura della sospensione delle suddette ed evitare qualsiasi forma di sfruttamento di tipo immobiliare.

Le azioni promosse si inseriscono nei provvedimenti sulle residenze contenuti all’interno del pacchetto “Giustizia Sociale”, che comprende numerose strategie trasversali per una migliore vivibilità urbana, attraverso controlli più puntuali su abbandoni rifiuti, crediti non riscossi, evasione fiscale.

Lo scopo primario di tali azioni è quello di favorire e promuovere condizioni abitative ottimali, dal punto di vista qualitativo e della sicurezza, ed incentivare, nel caso di locazioni, un miglior rapporto di fiducia tra proprietario ed inquilino.

A tal proposito, riprenderanno inoltre gli incontri con i proprietari degli immobili sfitti per l'individuazione di un percorso programmatico condiviso.

"Il diritto all'abitare - dichiarano gli Assessori Federica Parisi, con delega alle Politiche Sociali e Abitative e Franco Spina, con delega al Centro Storico - include un alloggio sicuro e salubre e un ambiente abitativo sano a più livelli, a tutela del singolo e della collettività e sempre sotto il segno della legalità e del buon senso. Un progetto etico e sociale dell'abitare richiede un impegno congiunto da parte delle istituzioni, del settore privato e della società civile, per promuovere politiche abitative inclusive e accessibili, contrastare la povertà abitativa e garantire il rispetto della dignità umana in tutte le sue dimensioni. Il nostro dovere come amministrazione è quello di offrire possibilità di crescita in termini di benessere, qualità della vita e tutela a tutta la cittadinanza"

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa