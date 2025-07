Incidente a Capraia e Limite, auto si ribalta: interviene l'elisoccorso

Grave incidente questa sera poco dopo le 18 a Capraia e Limite, lungo la strada provinciale Limitese che collega il comune con quello di Montelupo Fiorentino. Per cause in corso di accertamento, da quanto si apprende un'auto si è ribaltata: non è nota la dinamica ma dalle prime informazioni a bordo stavano viaggiando due donne, madre e figlia, entrambe rimaste ferite. La conducente, di 46 anni, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli mentre la passeggera, di 83 anni, è stata portata al Cto dell'ospedale Careggi di Firenze in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, oltre a Pegaso con due ambulanze e un'automedica, i vigili del fuoco di Empoli per la messa in sicurezza e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa per i rilievi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

