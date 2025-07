Insieme per Re&So: doppio appuntamento musicale tra Empoli e Avane nel segno della solidarietà

Una serata di musica e solidarietà per sostenere l’associazione Re.So, recentemente colpita da un incendio: domani, mercoledì 9 luglio 2025, la rassegna “Musica nelle frazioni” farà tappa in via della Motta 2, davanti alla chiesa di S. Jacopo ad Avane. Alle 21.15 andrà in scena “Concert Jouet – Concerto semiserio (più semi che serio) per voce e violoncello”, interpretato da Paola Lombardo (voce) e Paola Torsi (violoncello) sulla regia di Luisella Tamietto e con la consulenza artistica e scenica di Nicola Muntoni.

Uno spettacolo comico musicale tutto al femminile, brillante e coinvolgente, che mischia linguaggio clownesco, improvvisazione e ironia. Ispirato al mondo poetico e surreale del clown, si rivolge a un pubblico di tutte le età e si distingue per la sua immediatezza, leggerezza e semplicità di allestimento. È uno spettacolo capace di divertire, sorprendere e commuovere, mettendo in scena la fragilità umana con ironia e delicatezza. “Concert Jouet” ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio del Pubblico “LiNUTILE del Teatro” nel 2018, e ha registrato oltre 40 repliche in un solo anno.

La serata avrà anche un importante scopo solidale: durante il concerto sarà promossa una raccolta fondi per aiutare Re.So a ripartire dopo i danni causati dall’incendio.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Il Contrappunto con il sostegno del Comune di Empoli, del Ministero della Cultura e della Città Metropolitana di Firenze, e con il supporto della Fondazione Il Cuore si scioglie. L’evento rientra nel cartellone estivo “Uno Spettacolo d’Estate – Empoli 2025”.

Nel pomeriggio, la magia di Tchaikovsky allo Spazio Soci Coop del Centro*Empoli

Lo stesso giorno, mercoledì 9 luglio, alle 18.30, il pomeriggio musicale si aprirà allo Spazio Soci Coop del Centro*Empoli in via Sanzio, con il concerto gratuito “Pas de Quatre – Le suite dai balletti di P. I. Tchaikovsky per quartetto d’archi”. Un viaggio emozionante nelle celebri melodie de Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata e Lo Schiaccianoci, riproposte in una suggestiva versione per quartetto d’archi con arrangiamenti originali di Neri Nencini.

Ad esibirsi sarà il Leviosa Quartet, formato da giovani musicisti del panorama fiorentino:

Neri Nencini, violino

Emma Lanza, violino

Niccolò Presentini, viola

Martina Bellesi, violoncello

Il programma:

Il Lago dei Cigni op. 20

Introduction

Scéne – Pas d’action

Dance hongroise – Czardas Scène

Danses des cygnes

Valse

La Bella Addormentata, op. 66

Introduction Adagio

Pas de caractère Panorama

Valse

Lo Schiaccianoci, op. 71

Ouverture miniature Marche

Danse de la Fée Dragée Danse russe – Trépak Danse arabe

Danse chinoise Danse des mirlitons Pass de deux

Valse des fleurs

Entrambe le iniziative sono a ingresso gratuito

INFO – Per maggiori informazioni: 353 4799903 | info@associazioneilcontrappunto.com

Per restare aggiornati su concerti e iniziative, oltre alle pagine social Facebook, Instagram e LinkedIn, è attivo anche il Canale WhatsApp Il Contrappunto.

Per iscriversi: https://whatsapp.com/channel/0029VbB1CoF96H4TuvBVhB3G

Fonte: Ufficio Stampa

