La serie sul mostro di Firenze per i 10 anni di Netflix Italia

In occasione del decimo anniversario di Netflix in Italia, il 22 ottobre sarà disponibile Il Mostro, serie in quattro episodi dedicata al caso del Mostro di Firenze. Diretta da Stefano Sollima e creata con Leonardo Fasoli, la serie è prodotta da The Apartment e AlterEgo, con la partecipazione di attori come Marco Bullitta, Valentino Mannias e Francesca Olia. Basata su atti processuali e indagini ancora aperte, la narrazione si concentra sui vari sospettati che si sono susseguiti nel tempo, offrendo un punto di vista inedito su uno dei casi più inquietanti e complessi della cronaca italiana.

