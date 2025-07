Lite tra vigili negli uffici della municipale a Barberino Val d’Elsa, feriti lievi

Una colluttazione è avvenuta nella mattinata dell’8 luglio all’interno degli uffici della polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino, a Barberino Val d’Elsa. A venire alle mani sono stati due vigili urbani: un ispettore con molti anni di servizio presso il Comune e un giovane agente assunto da pochi mesi.

Secondo quanto riferito da fonti comunali, l’episodio si è verificato durante l’orario di servizio, in spazi adibiti al lavoro del comando locale. Le ragioni del litigio non sono ancora chiare, ma si sta cercando di ricostruire l'accaduto attraverso le testimonianze dei presenti e l’intervento delle forze dell’ordine.

Allertati immediatamente, sul posto sono intervenuti i carabinieri per separare i due colleghi e ristabilire l’ordine. I sanitari del 118 hanno soccorso entrambi i protagonisti della lite: sono stati medicati in codice verde, per ferite lievissime.

La vicenda è stata subito riferita al sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli, che è stato informato tempestivamente dai responsabili della struttura. Sono in corso verifiche e accertamenti interni per valutare eventuali provvedimenti disciplinari