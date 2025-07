Lucio Corsi trionfa alle Targhe Tenco 2025: doppio riconoscimento per 'Volevo essere un duro'

Dopo un anno di successi che lo ha visto protagonista prima sul palco di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest, Lucio Corsi si conferma una delle voci più originali e apprezzate della nuova canzone d’autore italiana. L’artista toscano ha conquistato ben due prestigiosi riconoscimenti alle Targhe Tenco 2025, aggiudicandosi sia la targa per il miglior album in assoluto che quella per la migliore canzone singola, entrambe per il brano Volevo essere un duro, uscita per Sugar Music.

Corsi, classe 1993, originario di Grosseto, ha saputo costruirsi negli anni uno stile unico che fonde cantautorato, glam rock e un immaginario poetico e surreale. La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, dove ha colpito per la sua originalità, gli ha spalancato le porte dell’Eurovision, dove ha rappresentato l’Italia con lo stesso brano, piazzandosi al quinto posto.

Il successo alle Targhe Tenco conferma l’impatto del disco: Volevo essere un duro ha ottenuto 73 voti nella categoria 'miglior album', superando artisti del calibro di Piero Ciampi, Emma Nolde (altra grande giovane artista toscana), Brunori Sas e Federico Sirianni. Anche nella categoria 'migliore canzone singola', il brano omonimo si è imposto con 79 preferenze, battendo tra gli altri La Niña, Marracash, Brunori Sas e Simone Cristicchi.

Accanto a Lucio Corsi, tra i vincitori delle Targhe Tenco di quest’anno ci sono anche La Niña con Furèsta (miglior album in dialetto), Anna Castiglia con Mi Piace (migliore opera prima), e Ginevra Di Marco con Kaleidoscope (miglior album di interprete). La targa per il miglior album a progetto è andata invece a Pagani per Pagani, prodotto da Caroline Pagani.

Le Targhe Tenco sono tra i riconoscimenti più importanti della musica italiana d’autore. Istituite nel 1984, vengono assegnate ogni anno da una giuria composta da oltre duecento giornalisti, critici ed esperti del settore selezionati dal Club Tenco.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà il 23, 24 e 25 ottobre 2025 presso lo storico Teatro Ariston di Sanremo, nell’ambito del Premio Tenco, la rassegna dedicata alla canzone d’autore che ogni anno accoglie alcuni dei più interessanti artisti italiani e internazionali.

Notizie correlate