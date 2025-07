Masoni, incontro coi sindacati: "Rapporto sincero e costruttivo"

Masoni Spa Industria Conciaria di Santa Croce sull'Arno ha incontrato oggi, martedì 8 luglio, i sindacati. Di seguito la nota dell'azienda.

Oggi la nostra Azienda incontra CGIL - FILCTEM, CISL - FEMCA e UIL - UILTEC, in un momento di dialogo che per noi ha un significato profondo.

Crediamo fermamente che il benessere di un’azienda passi prima di tutto dal benessere delle persone che ogni giorno la rendono viva.

È per questo che desideriamo rafforzare un rapporto di collaborazione sincero e costruttivo con i sindacati: non come controparte, ma come interlocutori nel cammino verso un ambiente di lavoro sempre più giusto, sicuro, partecipato e tutelato.

La presenza di CGIL - FILCTEM, CISL - FEMCA e UIL - UILTEC rappresenta per noi un’opportunità preziosa per ascoltare, comprendere e trovare insieme soluzioni che mettano al centro i diritti, la dignità, la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Solo attraverso il confronto, il rispetto reciproco e la condivisione di valori comuni è possibile costruire un futuro solido, capace di coniugare competitività e responsabilità sociale.

Quando l’impresa e i sindacati dialogano insieme, a beneficiarne sono tutti: le persone, la comunità e il territorio.